27 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Suçsuz Olduğu Kanıtlanan Kişi 13 Milyon Dolar Tazminatını da Alamadı
27 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Suçsuz Olduğu Kanıtlanan Kişi 13 Milyon Dolar Tazminatını da Alamadı
ABD'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 64 yaşındaki Michael Sullivan, 27 yıl boyunca işlemediğini iddia ettiği bir cinayet yüzünden hapis yatmıştı. Yeni DNA teknolojisi ve yeni bulgular sayesinde masum olduğu kanıtlanan adam, daha sonra serbest bırakıldı. Kendisine 13 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
Fakat bu kez de tazminatını alamadı.
Kaynak: BBC
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Amerika'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Şimdi 64 yaşında olan Michael Sullivan, 27 yıl önce bir cinayetle suçlanmış ve hapse atılmıştı.
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Yeni bir DNA teknolojisinin kullanmasıyla masum olduğu kanıtlanan Sullivan, 27 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.
Mahkeme, masumluğu kanıtlanan isme 13 milyon dolar tazminat verilmesine hükmetti. Fakat Sullivan, bu tazminatı da alamadı.
"Para elbette bana yardımcı olacak" diyen Sullivan'a ise zaman acımadı. Yıllar, ondan en sevdiği isimleri aldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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