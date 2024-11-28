27 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Suçsuz Olduğu Kanıtlanan Kişi 13 Milyon Dolar Tazminatını da Alamadı

ABD'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 64 yaşındaki Michael Sullivan, 27 yıl boyunca işlemediğini iddia ettiği bir cinayet yüzünden hapis yatmıştı. Yeni DNA teknolojisi ve yeni bulgular sayesinde masum olduğu kanıtlanan adam, daha sonra serbest bırakıldı. Kendisine 13 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Fakat bu kez de tazminatını alamadı.

Kaynak: BBC