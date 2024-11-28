onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
27 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Suçsuz Olduğu Kanıtlanan Kişi 13 Milyon Dolar Tazminatını da Alamadı

27 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Suçsuz Olduğu Kanıtlanan Kişi 13 Milyon Dolar Tazminatını da Alamadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 11:52

ABD'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 64 yaşındaki Michael Sullivan, 27 yıl boyunca işlemediğini iddia ettiği bir cinayet yüzünden hapis yatmıştı. Yeni DNA teknolojisi ve yeni bulgular sayesinde masum olduğu kanıtlanan adam, daha sonra serbest bırakıldı. Kendisine 13 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Fakat bu kez de tazminatını alamadı.

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerika'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Şimdi 64 yaşında olan Michael Sullivan, 27 yıl önce bir cinayetle suçlanmış ve hapse atılmıştı.

Amerika'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Şimdi 64 yaşında olan Michael Sullivan, 27 yıl önce bir cinayetle suçlanmış ve hapse atılmıştı.

Michael Sullivan ne kadar cinayeti işlemediğini söylese de bir türlü kendisine inandıramamıştı. Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeni bir DNA teknolojisinin kullanmasıyla masum olduğu kanıtlanan Sullivan, 27 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Yeni bir DNA teknolojisinin kullanmasıyla masum olduğu kanıtlanan Sullivan, 27 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.
molawyersmedia.com

Hem yeni DNA teknolojisi kullanılmış hem de soruşturma sırasında bir kimyagerin yanlış ifade verdiği oraya çıkmıştı.

Mahkeme, masumluğu kanıtlanan isme 13 milyon dolar tazminat verilmesine hükmetti. Fakat Sullivan, bu tazminatı da alamadı.

Mahkeme, masumluğu kanıtlanan isme 13 milyon dolar tazminat verilmesine hükmetti. Fakat Sullivan, bu tazminatı da alamadı.

Eyalet yönetmelikleri gereği, haksız yere mahkumiyetler için verilen ödenek 1 milyon dolarla sınırlı.

"Para elbette bana yardımcı olacak" diyen Sullivan'a ise zaman acımadı. Yıllar, ondan en sevdiği isimleri aldı.

"Para elbette bana yardımcı olacak" diyen Sullivan'a ise zaman acımadı. Yıllar, ondan en sevdiği isimleri aldı.

Annesini, dört kardeşini ve sevgilisini kaybeden isim, hayatının en önemli yıllarını parmaklıklar arasında geçirmiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın