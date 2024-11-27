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Genç Kadının Kayıp Okul Kartı Arayışı Eski Sevgilisinin Hesabında Son Buldu

Genç Kadının Kayıp Okul Kartı Arayışı Eski Sevgilisinin Hesabında Son Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 22:53

Twitter’da (X) bir kullanıcı, okul kartını kaybeden bir kızın hesabını bulmaya çalışırken yaşadığı komik durumu paylaştı. “Benim ex'imin hesabına bakalım, kesin ondan buluruz” diyerek şaka yapmak isteyen kullanıcı gerçekten de eski sevgilisinin hesabında kızı buldu. Paylaşımı kısa süre içinde viral olurken goygoycular da eksik kalmadı. İşte gelen yorumlar...

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Bazen ilk düşündüğünüz doğrudur👇

Bazen ilk düşündüğünüz doğrudur👇
twitter.com

Bütün ex'ler aynı mıdır? 🥲

Bütün ex'ler aynı mıdır? 🥲
twitter.com

Değer miydi😂

Değer miydi😂
twitter.com

🫠

🫠
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Cevap: Aynıdır😂

Cevap: Aynıdır😂
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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