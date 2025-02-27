27 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Roman müziğinin eşsiz ve unutulmaz isimlerinden biri olan Kibariye, bu alanda adeta bir efsane haline geldi. Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle kendisini kanıtlayan sanatçı, türünün en iyi temsilcilerinden biri. Müzik dünyasına damga vuran Kibariye, roman müziğinin sınırlarını zorlayarak, bu türü daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. Kendi tarzını yaratmayı başaran Kibariye, farklı müzik türlerinde de kendini kanıtlamış bir isim.