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27 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

27 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 20:13

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe okundu. Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.

Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe okundu. Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.

Sabah saatlerinde İmralı Adası'na giden 7 kişilik DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesini tamamladı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Adası’na giderek PKK’nın silah bırakması ve örgütü feshetmesi için Abdullah Öcalan ile görüştü.

Öcalan'ın çağrısı sonrası akıllara gelen ''Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kamu personellerine ne olacak'' sorusuna Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'den yanıt geldi.

Öcalan'ın çağrısı sonrası akıllara gelen ''Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kamu personellerine ne olacak'' sorusuna Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'den yanıt geldi.

Çetiner Çetin, ''Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kamu personelleri 20 Mart’a kadar serbest bırakılacak'' dedi.

Öcalan'ın "PKK silahı bıraksın" çağrısı sosyal medyayı hareketlendirirken bir yorum ve analiz de Armağan Çağlayan'dan geldi.

Öcalan'ın "PKK silahı bıraksın" çağrısı sosyal medyayı hareketlendirirken bir yorum ve analiz de Armağan Çağlayan'dan geldi.

Haftalardır ülkenin gündemindeki olay geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. DEM Parti heyeti bugün üçüncü kez İmralı'yı ziyaret etti. 

Saat 17.00'da ise Öcalan'ın silah bırakma çağrısı DEM Partili isimler tarafından İstanbul'da önce Kürtçe sonra Türkçe olmak üzere okundu.

Öcalan’ın “PKK kendini feshetmelidir” sözlerine AKP’den ilk açıklama geldi.

Öcalan’ın “PKK kendini feshetmelidir” sözlerine AKP’den ilk açıklama geldi.

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz de sonuca bakarız. Bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız. Sonuca odaklanmalıyız. Bu çağrı yerine getirilecek mi, buna bakmalıyız” dedi.

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia, Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık iddiası sonrası açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia, Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık iddiası sonrası açıklamada bulundu.

Garcia, Portekizli çalıştırıcının 'maymun' benzetmesi yapmasına sitem ederken yaşananlara anlam veremediğini vurguladı.

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Aynı sahnede buluşan Kibariye ve Buika birlikte Sertab Erener'in "Sevdam Ağlıyor" şarkısını seslendirdi.

Aynı sahnede buluşan Kibariye ve Buika birlikte Sertab Erener'in "Sevdam Ağlıyor" şarkısını seslendirdi.

Roman müziğinin eşsiz ve unutulmaz isimlerinden biri olan Kibariye, bu alanda adeta bir efsane haline geldi. Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle kendisini kanıtlayan sanatçı, türünün en iyi temsilcilerinden biri. Müzik dünyasına damga vuran Kibariye, roman müziğinin sınırlarını zorlayarak, bu türü daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. Kendi tarzını yaratmayı başaran Kibariye, farklı müzik türlerinde de kendini kanıtlamış bir isim.

İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın kendilerine söylediği sözü paylaştı.

İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın kendilerine söylediği sözü paylaştı.

CNN Türk, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamasının 1.5 sayfa olacağını duyurdu. Öcalan'ın çağrısı öncesi konuşan Sırrı Süreyya Önder açıklamanın 3 sayfa olduğunu söyleyerek CNN Türk'e gönderme yaptı.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması sonrası dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. O açıklamalardan birini de gazeteci İsmail Saymaz yaptı.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması sonrası dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. O açıklamalardan birini de gazeteci İsmail Saymaz yaptı.

Saymaz, PKK Abdullah Öcalan'ın mektubundaki şifreleri çözdü.

İşte gıda sektöründe çalışanların paylaştığı en mide bulandırıcı anlar!

İşte gıda sektöründe çalışanların paylaştığı en mide bulandırıcı anlar!

Hepimiz dışarıda yemek yiyoruz ama mutfakta neler olup bittiğini gerçekten biliyor muyuz? Restoran çalışanlarının anlattıkları, yemek sipariş etmeden önce bir daha düşünmenize neden olabilir. Hijyen kurallarının ne kadar esnetildiğini öğrendiğinizde şaşkına döneceksiniz! İşte gıda sektöründe çalışanların paylaştığı en mide bulandırıcı anlar!

Michelle Trachtenberg, 26 Şubat 2025'te 39 yaşında New York'taki dairesinde ölü bulunmasının ardından Gossip Girl dizisinin fanlarını yasa boğdu.

Michelle Trachtenberg, 26 Şubat 2025'te 39 yaşında New York'taki dairesinde ölü bulunmasının ardından Gossip Girl dizisinin fanlarını yasa boğdu.

Dizinin oyuncuları Ed Westwick ve Blake Lively paylaşımlarıyla oyuncuyu anarken ölüm nedeni merak konusu olmuştu. 

Yakın zamanda karaciğer nakli geçiren ve hafızalara Georgina Sparks rolüyle yerleşen Michelle Trachtenberg'in genç yaştaki vefatının ardından son hali ortaya çıktı!

1990'ların ortalarında 'Harriet the Spy' ve 'EuroTrip' gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Michelle Trachtenberg genç yaşından beri ekranlar önünde izlemeye alıştığımız isimlerden biri.

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Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımda taburcu olacağını duyurdu.

Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımda taburcu olacağını duyurdu.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli’nin sağlık durumu büyük merak konusuydu. Ziyaretçi yasağı koyacak kadar yoğun ilgi gören sanatçıdan nihayet sevindiren haber geldi! 

Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımda taburcu olacağını duyurdu. 

İşte detaylar…

Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Gazeteci Mustaya Balbay, 'anadil' meselesi üzerine konuştu.

Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Gazeteci Mustaya Balbay, 'anadil' meselesi üzerine konuştu.

Bildiğiniz üzere bugün tüm ülkenin gündemi İmralı'dan yapılan açıklama. Aylar önce Devlet Bahçeli tarafından yapılan çağrı sonrası yaşanan hareketlenmede bugün bir gelişme yaşandı. 3. kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. Öcalan'dan gelen metin, Dem Parti heyeti tarafından okundu. Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yaptığı metin pek çok haber ve tartışma programına taşındı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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