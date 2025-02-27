27 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
27 Şubat Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe okundu. Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.
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Öcalan'ın çağrısı sonrası akıllara gelen ''Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kamu personellerine ne olacak'' sorusuna Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'den yanıt geldi.
Öcalan'ın "PKK silahı bıraksın" çağrısı sosyal medyayı hareketlendirirken bir yorum ve analiz de Armağan Çağlayan'dan geldi.
Öcalan’ın “PKK kendini feshetmelidir” sözlerine AKP’den ilk açıklama geldi.
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia, Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık iddiası sonrası açıklamada bulundu.
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Aynı sahnede buluşan Kibariye ve Buika birlikte Sertab Erener'in "Sevdam Ağlıyor" şarkısını seslendirdi.
İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın kendilerine söylediği sözü paylaştı.
PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması sonrası dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. O açıklamalardan birini de gazeteci İsmail Saymaz yaptı.
İşte gıda sektöründe çalışanların paylaştığı en mide bulandırıcı anlar!
Michelle Trachtenberg, 26 Şubat 2025'te 39 yaşında New York'taki dairesinde ölü bulunmasının ardından Gossip Girl dizisinin fanlarını yasa boğdu.
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Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımda taburcu olacağını duyurdu.
Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Gazeteci Mustaya Balbay, 'anadil' meselesi üzerine konuştu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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