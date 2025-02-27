Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Tanyeli’den Güzel Haber Sonunda Geldi
Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Tanyeli’den Güzel Haber Sonunda Geldi
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli’nin sağlık durumu büyük merak konusuydu. Ziyaretçi yasağı koyacak kadar yoğun ilgi gören sanatçıdan nihayet sevindiren haber geldi!
Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımda taburcu olacağını duyurdu.
İşte detaylar…
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Tanyeli, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.
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Tanyeli’nin hastane sürecinde onu yalnız bırakmayan isimler arasında Gülben Ergen, Armağan Çağlayan, Saba Tümer ve Somer Sivrioğlu gibi ünlü isimler de vardı.
Tanyeli ziyaretçi akını nedeniyle sosyal medya üzerinden bir uyarı yapmak zorunda kalmıştı:
Tanyeli, bu süreçte yalnızca ailesinin yanına girebildiğini ve kimseyi üzmek istemediğini belirterek, sevenlerinden anlayış beklediğini dile getirmişti.
Öte yandan Tanyeli için dostları tarafından özel bir gece düzenlenmişti.
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Ve nihayet beklenen güzel haber geldi!
Sevenleri, sosyal medyada “Dualarımız seninle”, “Seni sahnede güçlü görmek istiyoruz”, “Hep yanındayız, bu savaşı kazanacaksın!” gibi yorumlarla ona moral vermeye devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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