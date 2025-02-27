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Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Tanyeli’den Güzel Haber Sonunda Geldi

Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Tanyeli’den Güzel Haber Sonunda Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2025 - 17:42

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli’nin sağlık durumu büyük merak konusuydu. Ziyaretçi yasağı koyacak kadar yoğun ilgi gören sanatçıdan nihayet sevindiren haber geldi! 

Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımda taburcu olacağını duyurdu. 

İşte detaylar…

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Tanyeli, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

Tanyeli, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

O günden sonra sanatçı, zor bir tedavi sürecine girdi. Sevenleri, dostları ve meslektaşları onu bu zorlu mücadelede asla yalnız bırakmadı.

Tanyeli’nin hastane sürecinde onu yalnız bırakmayan isimler arasında Gülben Ergen, Armağan Çağlayan, Saba Tümer ve Somer Sivrioğlu gibi ünlü isimler de vardı.

Tanyeli’nin hastane sürecinde onu yalnız bırakmayan isimler arasında Gülben Ergen, Armağan Çağlayan, Saba Tümer ve Somer Sivrioğlu gibi ünlü isimler de vardı.

Yakın çevresi sık sık ziyaretine giderek moral verirken, hayranları da desteklerini sosyal medyada göstermeye devam etti. Ancak gelen yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle, hastane yönetimi ve doktorları bir ziyaretçi yasağı koymak zorunda kaldı.

Tanyeli ziyaretçi akını nedeniyle sosyal medya üzerinden bir uyarı yapmak zorunda kalmıştı:

Tanyeli ziyaretçi akını nedeniyle sosyal medya üzerinden bir uyarı yapmak zorunda kalmıştı:

“Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim.”

Bu açıklamasıyla sevenlerinden anlayış bekleyen ünlü oryantal, sağlık sürecinde özel bir hassasiyet gerektiğini vurgulamıştı.

Tanyeli, bu süreçte yalnızca ailesinin yanına girebildiğini ve kimseyi üzmek istemediğini belirterek, sevenlerinden anlayış beklediğini dile getirmişti.

Tanyeli, bu süreçte yalnızca ailesinin yanına girebildiğini ve kimseyi üzmek istemediğini belirterek, sevenlerinden anlayış beklediğini dile getirmişti.

Öte yandan Tanyeli için dostları tarafından özel bir gece düzenlenmişti.

Öte yandan Tanyeli için dostları tarafından özel bir gece düzenlenmişti.

Çağla Şıkel, Yıldız Tilbe ve Zara gibi ünlü isimler, gecede sahne alarak ona moral vermek istemişti. Ancak sağlık durumu nedeniyle sanatçı geceye katılamamıştı.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

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Ve nihayet beklenen güzel haber geldi!

Ve nihayet beklenen güzel haber geldi!

Tanyeli, taburcu olacağını duyurarak sevenlerine rahat bir nefes aldırdı. Şimdi gözler, Tanyeli’nin sağlık durumunun daha da iyiye gitmesi ve sahnelere güçlü bir şekilde dönmesi yönünde.

Sevenleri, sosyal medyada “Dualarımız seninle”, “Seni sahnede güçlü görmek istiyoruz”, “Hep yanındayız, bu savaşı kazanacaksın!” gibi yorumlarla ona moral vermeye devam ediyor.

Sevenleri, sosyal medyada “Dualarımız seninle”, “Seni sahnede güçlü görmek istiyoruz”, “Hep yanındayız, bu savaşı kazanacaksın!” gibi yorumlarla ona moral vermeye devam ediyor.

Şimdi taburcu olmayı bekleyen ünlü sanatçı için en büyük temenni, tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamlayıp sevenleriyle yeniden bir araya gelmesi...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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