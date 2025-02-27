Mine Tugay 15 Yıl Önce Hayatını Kaybeden Abisini Paylaşarak Özlemini Dile Getirdi
Mine Tugay 15 Yıl Önce Hayatını Kaybeden Abisini Paylaşarak Özlemini Dile Getirdi
Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve zorlu bir süreçten geçen ünlü oyuncu, bu kez de 15 yıl önce kaybettiği abisini andığı paylaşımıyla takipçilerini hüzne boğdu.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım…
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Başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Mine Tugay, yıllar içinde birçok dizi ve projede yer aldı.
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Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda hastaneye kaldırıldığını açıklayan oyuncu, öksürük krizlerinin ardından bu kez de kaburgasında çatlak oluştuğunu söylemişti.
Ancak bu kez de yaptığı duygusal bir paylaşımla gündem oldu.
Mine Tugay, daha önce bir takipçisiyle yaptığı sohbette abisini kaybetmenin hayatındaki en büyük acılardan biri olduğunu söylemişti.
Oyuncu, yıllar önce de abisiyle olan çocukluk fotoğrafını paylaşmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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