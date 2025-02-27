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Mine Tugay 15 Yıl Önce Hayatını Kaybeden Abisini Paylaşarak Özlemini Dile Getirdi

Mine Tugay 15 Yıl Önce Hayatını Kaybeden Abisini Paylaşarak Özlemini Dile Getirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2025 - 14:22

Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve zorlu bir süreçten geçen ünlü oyuncu, bu kez de 15 yıl önce kaybettiği abisini andığı paylaşımıyla takipçilerini hüzne boğdu.

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım…

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Başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Mine Tugay, yıllar içinde birçok dizi ve projede yer aldı.

Başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Mine Tugay, yıllar içinde birçok dizi ve projede yer aldı.

Gülbeyaz, Behzat Ç., Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan Tugay, yeteneği kadar zarafetiyle de sık sık gündemde yer alıyor. Ancak son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendirmişti.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda hastaneye kaldırıldığını açıklayan oyuncu, öksürük krizlerinin ardından bu kez de kaburgasında çatlak oluştuğunu söylemişti.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda hastaneye kaldırıldığını açıklayan oyuncu, öksürük krizlerinin ardından bu kez de kaburgasında çatlak oluştuğunu söylemişti.

“Biri bitiyor, biri başlıyor” diyerek içinde bulunduğu süreci anlatan Tugay, iyileşerek setlere geri döndü.

Ancak bu kez de yaptığı duygusal bir paylaşımla gündem oldu.

Ancak bu kez de yaptığı duygusal bir paylaşımla gündem oldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında 15 yıl önce kaybettiği abisine duyduğu özlemi dile getirdi. “Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkânsız… Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor ve onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu…” sözleriyle duygularını paylaşan Tugay, takipçilerini derinden etkiledi.

Mine Tugay, daha önce bir takipçisiyle yaptığı sohbette abisini kaybetmenin hayatındaki en büyük acılardan biri olduğunu söylemişti.

Mine Tugay, daha önce bir takipçisiyle yaptığı sohbette abisini kaybetmenin hayatındaki en büyük acılardan biri olduğunu söylemişti.

“Hayat bize ne getirirse kabulümüz olmalı, başka türlü akıl sağlığımızı koruyamayız” diyen oyuncu, kaybının etkisini hala hissettiğini de eklemişti.

Oyuncu, yıllar önce de abisiyle olan çocukluk fotoğrafını paylaşmıştı.

Oyuncu, yıllar önce de abisiyle olan çocukluk fotoğrafını paylaşmıştı.

Sosyal medyada sık sık abisine duyduğu özlemi dile getiren Tugay, bu paylaşımına da  “Seninle beraber gülmeyi o kadar çok özledim ki” notunu düşmüştü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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