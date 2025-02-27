Mine Tugay 15 Yıl Önce Hayatını Kaybeden Abisini Paylaşarak Özlemini Dile Getirdi

Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve zorlu bir süreçten geçen ünlü oyuncu, bu kez de 15 yıl önce kaybettiği abisini andığı paylaşımıyla takipçilerini hüzne boğdu.

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım…