Hülya Avşar’ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu ile Yaptığı Romantik Paylaşım Sevgilisini Kızdıracak!

Fakat ilişkilerini asıl sarsan olay, Feraye Tanyolaç’la olan yasak aşkın ortaya çıkması oldu. Skandal sonrası çift, 2005 yılında yollarını ayırdı. Her ne kadar evlilikleri sona ermiş olsa da, Zehra’nın hatırına dost kalmayı başardılar. Hatta sık sık birlikte vakit geçiriyor, aile yemeklerinde bir araya geliyorlardı. Ama bu kez durum biraz farklıydı.