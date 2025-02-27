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Hülya Avşar’ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu ile Yaptığı Romantik Paylaşım Sevgilisini Kızdıracak!

Hülya Avşar’ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu ile Yaptığı Romantik Paylaşım Sevgilisini Kızdıracak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2025 - 13:29 Son Güncelleme: 27.02.2025 - 13:36

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının bu aile pozuna “Aşklarım” notunu düşmesi olay oldu. Avşar’ın bu paylaşımı, “Nispet mi yaptı, kıskandırıyor mu?” sorularını akıllara getirdi. Peki bu paylaşımın perde arkasında ne var? Gelin birlikte bakalım…

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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, bu kez eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme geldi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, bu kez eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme geldi.

Yıllardır dostane bir ilişki sürdüren Avşar ve Çilingiroğlu’nun birlikte yemek yediği anları paylaşması normal karşılanabilirdi. Ancak bu defa işin rengi biraz farklıydı. Hülya Avşar, bu aile pozuna “Aşklarım” notunu düştü ve tabii ki olanlar oldu.

Magazin kulislerinde herkes şu sorunun peşine düştü: Bu paylaşımın amacı ne? Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisine mesaj mı vermek istedi? Yoksa aralarında yeniden bir kıvılcım mı var?

Magazin kulislerinde herkes şu sorunun peşine düştü: Bu paylaşımın amacı ne? Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisine mesaj mı vermek istedi? Yoksa aralarında yeniden bir kıvılcım mı var?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun ilişkisinin temelleri 1997 yılında atıldı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun ilişkisinin temelleri 1997 yılında atıldı.

İkili, kısa sürede nikah masasına oturdu ve 1998’de kızları Zehra Çilingiroğlu dünyaya geldi. Ancak mutluluk uzun sürmedi…

Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıkları o dönemde sık sık magazin gündemine geliyordu.

Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıkları o dönemde sık sık magazin gündemine geliyordu.

Fakat ilişkilerini asıl sarsan olay, Feraye Tanyolaç’la olan yasak aşkın ortaya çıkması oldu. Skandal sonrası çift, 2005 yılında yollarını ayırdı. Her ne kadar evlilikleri sona ermiş olsa da, Zehra’nın hatırına dost kalmayı başardılar. Hatta sık sık birlikte vakit geçiriyor, aile yemeklerinde bir araya geliyorlardı. Ama bu kez durum biraz farklıydı.

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde genç sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde genç sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

Çift, bir ödül törenine katılmıştı ve oldukça samimi bir şekilde gece boyunca eğlenmişlerdi. Tabii ki muhabirler bu ilişkiyi hemen mercek altına aldı. Çilingiroğlu’na “Bu ilişki ciddi mi, evliliğe doğru gidiyor mu?” diye sordular. Ünlü isim ise, “Henüz erken, daha bunları konuşmak için vakit var” yanıtını verdi.

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Ancak bu sırada sevgilisinin yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Ancak bu sırada sevgilisinin yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Genç kadının, Çilingiroğlu’nun cevabı karşısında neye uğradığını şaşırdı gibi geldi bize. Muhabirler de durmadı tabii… “Ama bir niyet var gibi, öyle değil mi?” diye ısrar ettiler. İşte tam bu noktada Kaya Çilingiroğlu’nun doğrudan ‘Hayır’ demesi kafaları iyice karıştırdı.

Bu olaydan sadece birkaç gün sonra ise Hülya Avşar’dan bomba gibi bir paylaşım geldi!

Bu olaydan sadece birkaç gün sonra ise Hülya Avşar’dan bomba gibi bir paylaşım geldi!

Hülya Avşar, kızı Zehra ve esi eşi Kaya Çilingiroğlu, bir önceki gün birlikte bir kafeye gitmiş ve tatlı yemişti. Ancak olay yaratan kısım, yemek sonrası Avşar’ın yaptığı Instagram paylaşımıydı.

Ünlü sanatçı, eski eşi ve kızlarıyla çekilmiş kareyi paylaşarak “Aşklarım” notunu düştü.

Ünlü sanatçı, eski eşi ve kızlarıyla çekilmiş kareyi paylaşarak “Aşklarım” notunu düştü.

İşte bu noktada herkesin aklında tek bir soru belirdi: Nispet mi yaptı? Kıskandırmak mı istedi? Şimdi gözler Kaya Çilingiroğlu’nun cephesinde… Acaba sevgilisi bu duruma nasıl tepki verdi? Yoksa her şey normal mi? Bakalım magazine yansıyacak mı, bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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