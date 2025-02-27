Hülya Avşar’ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu ile Yaptığı Romantik Paylaşım Sevgilisini Kızdıracak!
Hülya Avşar’ın Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu ile Yaptığı Romantik Paylaşım Sevgilisini Kızdıracak!
Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının bu aile pozuna “Aşklarım” notunu düşmesi olay oldu. Avşar’ın bu paylaşımı, “Nispet mi yaptı, kıskandırıyor mu?” sorularını akıllara getirdi. Peki bu paylaşımın perde arkasında ne var? Gelin birlikte bakalım…
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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, bu kez eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme geldi.
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Magazin kulislerinde herkes şu sorunun peşine düştü: Bu paylaşımın amacı ne? Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisine mesaj mı vermek istedi? Yoksa aralarında yeniden bir kıvılcım mı var?
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun ilişkisinin temelleri 1997 yılında atıldı.
Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıkları o dönemde sık sık magazin gündemine geliyordu.
Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde genç sevgilisiyle birlikte görüntülendi.
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Ancak bu sırada sevgilisinin yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
Bu olaydan sadece birkaç gün sonra ise Hülya Avşar’dan bomba gibi bir paylaşım geldi!
Ünlü sanatçı, eski eşi ve kızlarıyla çekilmiş kareyi paylaşarak “Aşklarım” notunu düştü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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