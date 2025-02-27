Parmağında Tektaş Görmüştük: 6 Yıldır Faruk Çolakoğlu ile Aşk Yaşayan Özge Ulusoy'dan Sürpriz "Evlilik" Yanıtı
Parmağında Tektaş Görmüştük: 6 Yıldır Faruk Çolakoğlu ile Aşk Yaşayan Özge Ulusoy'dan Sürpriz "Evlilik" Yanıtı
Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun süredir aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu ile ne zaman evlenecek?
Bir süredir birlikte olan çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olurken, ünlü modelden çarpıcı açıklamalar geldi. Daha önce parmağında tek taş yüzükle görüntülenen Ulusoy, bu kez net bir yanıt verdi. Peki evlilik kapıda mı? İşte şaşırtan sözler…
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Podyum dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özge Ulusoy’u tanımayan yoktur.
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Sosyal medyada da oldukça aktif olan Ulusoy, gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Aşkını her fırsatta dile getiren Ulusoy ve Çolakoğlu çifti, ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih etse de, zaman zaman verdikleri romantik pozlarla gündem oluyorlar.
O dönem sorulara yalnızca “Hayırlısı” diyerek yanıt veren Ulusoy, şimdi ise konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.
Güzel mankenin yanıtı oldukça dikkat çekiciydi:
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Bu sözleriyle çiftin ilişkisini oldukça özgür ve rahat bir şekilde yaşadığını belirten Ulusoy, evlilik için kesin bir tarih vermese de, bu konuda çekinceleri olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:
Bu açıklamalar, ünlü çiftin şimdilik nikah konusunda aceleci olmadığını, ancak gelecekte evliliğe kararlı olduklarını gösteriyor.
Özge Ulusoy daha önce doğum gününde sevgilisi Faruk Çolakoğlu’na, “Sen benim kahramanımsın, en şanslı kız benim sayende” diyerek aşkını haykırmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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adam avel avel bakiyor, özgenin hacı sabancidan sonra şansı bitti bence, bununla beraber olan 2 kere düşünmeli, para göz bir kadındı ya hani
Özge dikkat etsin, eğer evlenirse, bu evlilik de boşluğuna gelmesin.
Hacı ile 6 yıl birliktelik sonucu ayrılmışlar evlilik olacak diye bu ilişkideydi, bu 2.ci hacı vakası olacak 6 yıl olmus bacım evlilik hala sözde 🤯 Umarim bu... Devamını Gör