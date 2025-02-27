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Parmağında Tektaş Görmüştük: 6 Yıldır Faruk Çolakoğlu ile Aşk Yaşayan Özge Ulusoy'dan Sürpriz "Evlilik" Yanıtı

Parmağında Tektaş Görmüştük: 6 Yıldır Faruk Çolakoğlu ile Aşk Yaşayan Özge Ulusoy'dan Sürpriz "Evlilik" Yanıtı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2025 - 10:46

Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun süredir aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu ile ne zaman evlenecek?

Bir süredir birlikte olan çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olurken, ünlü modelden çarpıcı açıklamalar geldi. Daha önce parmağında tek taş yüzükle görüntülenen Ulusoy, bu kez net bir yanıt verdi. Peki evlilik kapıda mı? İşte şaşırtan sözler…

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Podyum dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özge Ulusoy’u tanımayan yoktur.

Podyum dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özge Ulusoy’u tanımayan yoktur.

Güzelliği, fiziği ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken, magazin dünyasının merakla takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Ulusoy, gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Ulusoy, gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son yıllarda, özellikle özel hayatıyla dikkat çeken ünlü manken, 6 yıldır Çolakoğlu Holding’in veliahtlarından Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.

Aşkını her fırsatta dile getiren Ulusoy ve Çolakoğlu çifti, ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih etse de, zaman zaman verdikleri romantik pozlarla gündem oluyorlar.

Aşkını her fırsatta dile getiren Ulusoy ve Çolakoğlu çifti, ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih etse de, zaman zaman verdikleri romantik pozlarla gündem oluyorlar.

Ancak Faruk Çolakoğlu’nu çoğu zaman kameralar önünde göremiyoruz. Hatta bir keresinde, Özge Ulusoy’un parmağında tek taş yüzük görülmüş ve bu durum evlilik iddialarını alevlendirmişti. Değerinin 1 milyondan fazla olduğu söylenen o yüzük, ‘Evlilik teklifi mi geldi?’ sorularını beraberinde getirmişti.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

O dönem sorulara yalnızca “Hayırlısı” diyerek yanıt veren Ulusoy, şimdi ise konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

O dönem sorulara yalnızca “Hayırlısı” diyerek yanıt veren Ulusoy, şimdi ise konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Bugün bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy’a, yine en çok merak edilen konu soruldu:

“Evlilik teklifi aldınız mı? Nikah masasına oturmaya hazırlanıyor musunuz?”

Güzel mankenin yanıtı oldukça dikkat çekiciydi:

Güzel mankenin yanıtı oldukça dikkat çekiciydi:

“Evlilik teklifi henüz gelmedi. O bizim kendi aramızda yaptığımız bir şeydi. Sonrasında bakacağız. Biz bir rahatız!”

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Bu sözleriyle çiftin ilişkisini oldukça özgür ve rahat bir şekilde yaşadığını belirten Ulusoy, evlilik için kesin bir tarih vermese de, bu konuda çekinceleri olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:

Bu sözleriyle çiftin ilişkisini oldukça özgür ve rahat bir şekilde yaşadığını belirten Ulusoy, evlilik için kesin bir tarih vermese de, bu konuda çekinceleri olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:

“İnsan yaşını aldıkça daha böyle kendi alanına sahip çıkmaya çalışıyor. Bizim ortak çok paylaşımımız ve yaşamımız var. O yüzden evlilik olacak tabii ki. Ama aslında evlilik için bir acelemiz yok.”

Bu açıklamalar, ünlü çiftin şimdilik nikah konusunda aceleci olmadığını, ancak gelecekte evliliğe kararlı olduklarını gösteriyor.

Bu açıklamalar, ünlü çiftin şimdilik nikah konusunda aceleci olmadığını, ancak gelecekte evliliğe kararlı olduklarını gösteriyor.

Özge Ulusoy daha önce doğum gününde sevgilisi Faruk Çolakoğlu’na, “Sen benim kahramanımsın, en şanslı kız benim sayende” diyerek aşkını haykırmıştı.

Özge Ulusoy daha önce doğum gününde sevgilisi Faruk Çolakoğlu’na, “Sen benim kahramanımsın, en şanslı kız benim sayende” diyerek aşkını haykırmıştı.

Çiftimiz ne zaman evlenecek net bir tarih olmasa da her an düğün fotoğrafları görebiliriz belli ki. Bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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B M

adam avel avel bakiyor, özgenin hacı sabancidan sonra şansı bitti bence, bununla beraber olan 2 kere düşünmeli, para göz bir kadındı ya hani

Uğur Balaban

Özge dikkat etsin, eğer evlenirse, bu evlilik de boşluğuna gelmesin.

Palpito

Hacı ile 6 yıl birliktelik sonucu ayrılmışlar evlilik olacak diye bu ilişkideydi, bu 2.ci hacı vakası olacak 6 yıl olmus bacım evlilik hala sözde 🤯 Umarim bu... Devamını Gör