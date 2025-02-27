onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Entübe Edildi: Adile Naşit'in Yeğeni Oyuncu Naşit Özcan Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Entübe Edildi: Adile Naşit'in Yeğeni Oyuncu Naşit Özcan Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2025 - 09:38 Son Güncelleme: 27.02.2025 - 09:55

Efsane isim Adile Naşit'in yeğeni, oyuncu Naşit Özcan geçtiğimiz günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumu hakkında gelişmeler ortaya çıktı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kendisinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 68 yaşındaki Naşit Özcan'ın entübe edildiği aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, ekranların popüler dizisi Yargı'da Başsavcı Ertuğrul karakterine can vermişti.

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, ekranların popüler dizisi Yargı'da Başsavcı Ertuğrul karakterine can vermişti.

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği öğrenilen isim sevenlenlerini endişelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği öğrenilen isim sevenlenlerini endişelendirdi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncu Naşit Özcan'ın 5 gün önce beyin kanaması geçirdiği 'Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok...' ifadeleriyle aktarıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen 68 yaşındaki oyuncunun durumunun stabil olduğu ve entübe edildiği aktarıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen 68 yaşındaki oyuncunun durumunun stabil olduğu ve entübe edildiği aktarıldı.

Açıklamada 'Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor' ifadeleri yer aldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın