Entübe Edildi: Adile Naşit'in Yeğeni Oyuncu Naşit Özcan Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Entübe Edildi: Adile Naşit'in Yeğeni Oyuncu Naşit Özcan Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Efsane isim Adile Naşit'in yeğeni, oyuncu Naşit Özcan geçtiğimiz günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumu hakkında gelişmeler ortaya çıktı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kendisinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 68 yaşındaki Naşit Özcan'ın entübe edildiği aktarıldı.
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Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, ekranların popüler dizisi Yargı'da Başsavcı Ertuğrul karakterine can vermişti.
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Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği öğrenilen isim sevenlenlerini endişelendirdi.
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen 68 yaşındaki oyuncunun durumunun stabil olduğu ve entübe edildiği aktarıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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