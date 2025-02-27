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Erken Vefatıyla Gossip Girl Fanlarına Şok Yaşatan Michelle Trachtenberg'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Erken Vefatıyla Gossip Girl Fanlarına Şok Yaşatan Michelle Trachtenberg'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2025 - 17:34

Michelle Trachtenberg, 26 Şubat 2025'te 39 yaşında New York'taki dairesinde ölü bulunmasının ardından Gossip Girl dizisinin fanlarını yasa boğdu. Dizinin oyuncuları Ed Westwick ve Blake Lively paylaşımlarıyla oyuncuyu anarken ölüm nedeni merak konusu olmuştu. 

Yakın zamanda karaciğer nakli geçiren ve hafızalara Georgina Sparks rolüyle yerleşen Michelle Trachtenberg'in genç yaştaki vefatının ardından son hali ortaya çıktı!

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1990'ların ortalarında "Harriet the Spy" ve "EuroTrip" gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Michelle Trachtenberg genç yaşından beri ekranlar önünde izlemeye alıştığımız isimlerden biri.

1990'ların ortalarında "Harriet the Spy" ve "EuroTrip" gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Michelle Trachtenberg genç yaşından beri ekranlar önünde izlemeye alıştığımız isimlerden biri.

Hollywood'un en güzel isimlerinden biri olan ve resmen gözlerimizin önünde büyüyen Trachtenberg'i birçoğumuz yer aldığı kültleşmiş dizi ve filmlerden tanıyoruz.

2000-2003 yılları arasında yayınlanan "Buffy the Vampire Slayer" dizisinde Dawn Summers rolüyle büyük bir çıkış yapmıştı.

2000-2003 yılları arasında yayınlanan "Buffy the Vampire Slayer" dizisinde Dawn Summers rolüyle büyük bir çıkış yapmıştı.

Trachtenberg, dizinin 5. sezonunda, Dawn Summers karakterini canlandırmış, Dawn, Buffy Summers'ın (Sarah Michelle Gellar) küçük kız kardeşi olarak diziye dahil olmuştu. Bu rolle, Trachtenberg, genç bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve 'Buffy the Vampire Slayer'ın popülerliğine büyük katkı sağlamıştı. Oyuncunun erken yaştaki bu deneyimi, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu.

Ayrıca, 2007-2012 yılları arasında "Gossip Girl" dizisinde Georgina Sparks karakterini canlandırdı.

Ayrıca, 2007-2012 yılları arasında "Gossip Girl" dizisinde Georgina Sparks karakterini canlandırdı.

Trachtenberg, 2023 yılında 'Gossip Girl'ün yeniden çevriminde Georgina Sparks rolünü tekrar üstlenmiş, dizinin eski sezonlarında kısacık bir repliğiyle bile hafızalara yerleşen isim adından bahsettirmeye devam etmişti.

Son olarak, 2024 yılında "Meet, Marry, Murder" adlı belgesel dizisinin sunuculuğunu yapan isim geçtiğimiz gün acı bir haberle sevenlerini derinden sarstı.

Son olarak, 2024 yılında "Meet, Marry, Murder" adlı belgesel dizisinin sunuculuğunu yapan isim geçtiğimiz gün acı bir haberle sevenlerini derinden sarstı.

Henüz 39 yaşında olan Michelle Trachtenberg'in hayatını kaybettiği haberi kısa sürede yerli ve yabancı basında şok etkisi yarattı.

Henüz 39 yaşında olan Michelle Trachtenberg'in hayatını kaybettiği haberi kısa sürede yerli ve yabancı basında şok etkisi yarattı.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da kaynaklara göre, oyuncunun geçtiğimiz yıl karaciğer nakli geçirdiği ve vücudunun nakli reddetmiş olabileceği belirtiliyor.

Detaylardan bahsettik:

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Karaciğer naklinin ardından hayatını kaybettiği düşünülen ismin son fotoğraflarından biri ortaya çıktı!

Karaciğer naklinin ardından hayatını kaybettiği düşünülen ismin son fotoğraflarından biri ortaya çıktı!

Son aylarda, özellikle Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda belirgin bir kilo kaybı yaşadığı gözlemlenen ismin ölümünün ardındaki neden de tekrardan merak konusu oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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