Erken Vefatıyla Gossip Girl Fanlarına Şok Yaşatan Michelle Trachtenberg'in Son Hali Ortaya Çıktı!
Erken Vefatıyla Gossip Girl Fanlarına Şok Yaşatan Michelle Trachtenberg'in Son Hali Ortaya Çıktı!
Michelle Trachtenberg, 26 Şubat 2025'te 39 yaşında New York'taki dairesinde ölü bulunmasının ardından Gossip Girl dizisinin fanlarını yasa boğdu. Dizinin oyuncuları Ed Westwick ve Blake Lively paylaşımlarıyla oyuncuyu anarken ölüm nedeni merak konusu olmuştu.
Yakın zamanda karaciğer nakli geçiren ve hafızalara Georgina Sparks rolüyle yerleşen Michelle Trachtenberg'in genç yaştaki vefatının ardından son hali ortaya çıktı!
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1990'ların ortalarında "Harriet the Spy" ve "EuroTrip" gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Michelle Trachtenberg genç yaşından beri ekranlar önünde izlemeye alıştığımız isimlerden biri.
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2000-2003 yılları arasında yayınlanan "Buffy the Vampire Slayer" dizisinde Dawn Summers rolüyle büyük bir çıkış yapmıştı.
Ayrıca, 2007-2012 yılları arasında "Gossip Girl" dizisinde Georgina Sparks karakterini canlandırdı.
Son olarak, 2024 yılında "Meet, Marry, Murder" adlı belgesel dizisinin sunuculuğunu yapan isim geçtiğimiz gün acı bir haberle sevenlerini derinden sarstı.
Henüz 39 yaşında olan Michelle Trachtenberg'in hayatını kaybettiği haberi kısa sürede yerli ve yabancı basında şok etkisi yarattı.
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Karaciğer naklinin ardından hayatını kaybettiği düşünülen ismin son fotoğraflarından biri ortaya çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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