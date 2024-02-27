27 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

26 Şubat 2024 Salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. Sevilen dizilerin tekrarları, eski Türk filmleri, yerli ve yabancı filmler, birbirinden eğlenceli yarışma programları ve dizilerin yeni bölümleri seyirci ile buluşmak için yayın akışındaki yerini aldı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 27 Şubat Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...