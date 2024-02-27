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27 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

27 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.02.2024 - 08:14

26 Şubat 2024 Salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. Sevilen dizilerin tekrarları, eski Türk filmleri, yerli ve yabancı filmler, birbirinden eğlenceli yarışma programları ve dizilerin yeni bölümleri seyirci ile buluşmak için yayın akışındaki yerini aldı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 27 Şubat Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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27 Şubat Salı TRT1 Yayın Akışı

27 Şubat Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 05:30 İncir Ağacı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:40 Bir Sevdadır

  • 17:40 Lingo Türkiye

  • 18:50 İddiaların Aksine

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

27 Şubat Salı SHOW TV Yayın Akışı

27 Şubat Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 23:15 Bahar

27 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

27 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 19:45 Kupa Günlüğü

  • 20:00 Maça Doğru

  • 20:45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası

  • 23:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

27 Şubat Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

27 Şubat Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Yabani

27 Şubat Salı Kanal D Yayın Akışı

27 Şubat Salı Kanal D Yayın Akışı
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27 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

27 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Uçak (Yabancı Sinema)

  • 22:15 Uçak (Yabancı Sinema)

27 Şubat Salı TV8 Yayın Akışı

27 Şubat Salı TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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