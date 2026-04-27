Haberler
Yaşam
Astroloji
27 Nisan - 3 Mayıs 2026 Gökyüzünden Mesajınız Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
27.04.2026 - 18:47

Bu hafta gökyüzü sessiz değil. Derinden konuşuyor ve duymak isteyene her şeyi açıkça söylüyor.

Bu haftanın ana teması dönüşüm, yüzleşme ve gerçeğe uyanış. Yüzeyde sakin görünen olayların altında çok güçlü bir enerji akışı var. Bu enerji ya seni büyütecek ya da direndiğin yerde zorlayacak.

28–29 Nisan’da Venüs ile Plüton arasındaki üçgen açı, haftanın en güçlü kapılarından birini açıyor.

Bu sıradan bir aşk enerjisi değil. Bu bağ kurma, derinleşme ve dönüştürme enerjisi. İlişkilerde yüzeyde kalan her şey çözülür, gerçek olan kalır. Bu günlerde başlayan ya da derinleşen bağlar tesadüf değildir. Uzun vadeli etkiler taşır. Ancak burada önemli olan şu: bağ kurmadan önce kendinle olan bağını güçlendirmen gerekiyor. Çünkü içi boş bir kalp, dışarıdan gelen sevgiyi taşıyamaz.

1 Mayıs Akrep Dolunayı ise haftanın kırılma noktası. Bu dolunay yüzleşme getirir. Saklanan, bastırılan, görmezden gelinen ne varsa açığa çıkar. Duygular yoğunlaşır, gerçekler görünür olur. Bu süreçte en büyük soru şudur: gerçekten güvende misin yoksa sadece alıştığın yerde mi kalıyorsun. Bu dolunay seni konfor alanından çıkarır ve gerçeğin ortasına bırakır. Kaçarsan zorlanırsın, kabul edersen dönüşürsün.

Plüton etkisiyle güç savaşları, kontrol arzusu ve bastırılmış korkular yüzeye çıkabilir.

Bu hem bireysel hem kolektif düzeyde kendini gösterecek. Kim neyi kontrol ediyor, kim neyi manipüle ediyor, kim nerede sınır aşıyor… Bunlar görünür hale gelir. Bu hafta maskeler düşer.

Dünya genelinde bu enerji özellikle güç sistemleri üzerinde etkili olacak. Siyaset sahnesinde saklanan gerçekler açığa çıkabilir. Liderler, kurumlar ve otorite figürleri daha fazla sorgulanır. Adalet sistemi ile ilgili tartışmalar artabilir. Halkın güvenini sarsan gelişmeler gündeme gelebilir. Ancak bu bir yıkım değil, bir arınma sürecidir. Çürük olanın ortaya çıkması gerekir ki sağlam olan inşa edilebilsin.

Türkiye özelinde bu hafta ekonomik ve siyasi konular ön planda. Para piyasalarında dalgalanma görülebilir. Altın ve döviz tarafında ani hareketler yaşanabilir. Bu hareketler kısa vadeli panik yaratabilir ancak uzun vadede yeni bir denge kurulacaktır. Finansal olarak temkinli olmak, ani kararlar almamak bu süreçte kritik.

Sanat dünyasında ise dikkat çekici gelişmeler olabilir. Özellikle ünlü isimlerle ilgili gizli kalan konuların açığa çıkması, ilişkiler, anlaşmalar veya geçmiş olaylarla ilgili yeni bilgiler gündeme gelebilir. Bu hafta sahne sadece sanat için değil, gerçeklerin görünmesi için de kullanılıyor.

Savaş ve küresel gerilimler açısından bakıldığında, bu hafta tansiyonun yükseldiği bir dönem.

Güç gösterileri, stratejik hamleler ve perde arkasında yürütülen planlar daha belirgin hale gelebilir. Ancak burada da aynı prensip geçerli: bu süreç bir kırılma değil, yeniden yapılanma.

Bireysel hayatlara geldiğimizde ise bu hafta herkes kendi gerçeğiyle karşı karşıya. İlişkilerde netleşme, iş hayatında yön değişimi, duygusal alanda yüzleşmeler kaçınılmaz. Artık yarım kalan, ertelenen ya da görmezden gelinen hiçbir şey saklı kalamaz. Bu hafta herkes kendine şu soruyu soracak: ben gerçekten ne istiyorum ve neye tutunuyorum.

Olumlu tarafı şu: sezgiler çok güçlü. İç sesin sana doğru yolu gösteriyor. Ayırt etme yeteneğin artıyor. Kimin samimi, kimin değil olduğunu hissediyorsun. Bu da seni doğru insanlara ve doğru kararlara yönlendirir.

Zorlayıcı tarafı ise şu: gerçekler bazen konforlu değildir. Ama unutma, gerçek seni özgürleştirir. Yalan ise sadece oyalandırır.

Bu haftanın sana verdiği en büyük ders şudur:

Güç dışarıda değil, içeridedir.

Kontrol etmek değil, dönüştürmek gerekir.

Kaçmak değil, yüzleşmek gerekir.

Ve son söz:

Bu hafta gökyüzü seni cezalandırmıyor.

Seni uyandırıyor.

Direnirsen zorlanırsın.

Kabul edersen değişirsin.

Şimdi karar zamanı.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

