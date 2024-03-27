27 Mart Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Mart Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Mart Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeğinin başka bir köpeğe saldırması sonucu ölümüne yol açması gündeme bomba gibi düştü. Daha önce suçlamaları kabul etmediğini belirten yazılı bir açıklama yapan Banu Parlak bu sefer de videolu paylaşımlarla yaşananları kendi penceresinden detaylıca anlattı!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı meşgul eden Karabük Üniversitesi hakkında, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında Bircan Yıldırım da bulunuyor.
Hazine, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yayınlandığı videoda İsmailağa Cemaati’nin yöneticilerini tehdit etmiş ve talepleri yerine getirilmezse açıklamada bulunacağını söylemişti. İsmailağa’dan yapılan açılamada Cübbeli Ahmet’in talepleri reddedildi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayıncı Ahmet Sonuç'a (Jahrein) açtığı 'hakaret' davasını kazandı. Karara göre Sonuç, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödeyecek.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları için geldiği Ordu’da, hükümetin IMF ile anlaştığını ve bu sebeple emeklilere zam yapmamakta ısrar ettiğini söyledi.
Daha çok Diddy, Puffy, Puf ve P Diddy olarak bilinen ünlü rapçi Sean John Combs, özellikle 1990'lar ve 2000'lerde sadece hip-hop'ta değil, iş ve eğlence dünyasında da güce sahip bir figürdü. Ancak son aylarda çok sayıda kişi, kendilerini cinsel olarak mağdur ettiğini, bazı durumlarda da taciz ettiğini ve daha birçok suçlamadan dolayı Diddy'e dava açtı. Bunun sonucunda basılan evlerinden çekilen ilk görüntüler geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde seçimden sonra görevden alınacağı iddiaları artan Mehmet Şimşek'e seçim meydanında tam destek verdi.
Arabesk müziğin baba isimlerinden Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı adayı Murat Kurum için şarkı besteledi. Ardından dün akşam Murat Kurum'un düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katıldı ve şarkıyı seslendirdi. Bu durumun üstüne sosyal medyada eleştiriler başlarken, Gencebay'ın eşi Sevim Emre "Köpekler havlasın" diyerek eşini savundu.
Özellikle Fortnite yayınlarıyla büyük bir popülerlik yakalamayı başaran ünlü Twitch yayıncısı Tyler "Ninja" Blevins kanser olduğunu açıkladı.
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İstanbul Büyükşehir Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı mitinginde seçimleri neden sevdiğini açıkladı. İmamoğlu, tartışılan ‘köfteci’ açıklamasına da göndermede bulundu.
Seçimlerden sonrası için iddiaların ardı arkası gelmezken, resmi kaynakların da yalanlamalarını sıklıkla izlediğimiz şu dönemde seçime günler günler kala ekonomistler yeniden hedefte. Hem seçim sonrası için nasıl bir yol izleyeceğini merak edenler yakından izliyor hem de ekonomi yönetiminin aksine bir şey söyleyecek mi diye merak edenler yakından izliyor. Yabancı ekonomistler de bu durumdan nasibini alınca şaşırmadan edemediler.
CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi açılan korsan pankartlara ve kendisi hakkında “geri dönme planları yapıyor” diyenlere sosyal medyadan cevap verdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlara hediye dağıttı. Erdoğan'ın otobüsten fırlattığı paketlerden biri bir kadının yüzüne isabet etti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde Memleket Partisi’nin adayı Ozan Bozdoğan’ın kullandığı araç kurşunlandı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrasında, 2 Nisan’da kongre düzenleneceğini ve ligden çekilmenin tartışılacağını açıklamıştı. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan’da düzenlenecek kongreye gitmeme kararı aldı.
Tutuklu bulunana HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş tarafından DEM Parti Genel Merkezi’ne mektup gönderildi iddialarını yalandı.
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