Selahattin Demirtaş’ın Avukatları Açıkladı: “Tümüyle Uydurma”
Selahattin Demirtaş’ın Avukatları Açıkladı: “Tümüyle Uydurma”
Tutuklu bulunana HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş tarafından DEM Parti Genel Merkezi’ne mektup gönderildi iddialarını yalandı.
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Selahattin Demirtaş’ın, yerel seçimlerle ilgili mektup yazdığı ve DEM Parti’ye gönderdiği iddia edilmişti.
Ayrıca, parti genel merkezinin mektupu yayınlamamak için direttiği de konuşuluyordu.
Selahattin Demirtaş’ın avukatları, iddiaların “tümüyle uydurma” olduğunu açıkladı ve Selahattin Demirtaş’ın seçimlerle ilgili mektup yazmadığını duyurdu.
Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının paylaşımı 👇
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