Karabük Üniversitesi İddiaları: 8 Kişi Gözaltına Alındı
Karabük Üniversitesi İddiaları: 8 Kişi Gözaltına Alındı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı meşgul eden Karabük Üniversitesi hakkında, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında Bircan Yıldırım da bulunuyor.
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Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci sayısının fazla olduğu ve bu sebeple kentte HIV virüsü vakalarının arttığı sosyal medyada da çok konuşulmuştu.
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü HIV iddialarını yalanmış ve kentte vakaya rastlanmadığını açıklamıştı.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Karabük Üniversitesi ile ilgili paylaşımlarda bulunan 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 2 kişi ise aranıyor.
Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Bircan Yıldırım da bulunuyor.
Aslan Değirmenci’nin paylaşımı 👇
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