Karabük Üniversitesi’nde Okuyan Kızlara Küfür Eden Kızılay Yöneticisi Görevden Alındı

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç’un, sosyal medya hesabından Karabük Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilere yönelik sözleri büyük tepkilere neden oldu. Arif Koç'un ortaya çıkan ifadeleri sosyal medyada tepki görünce hesap bir anda yok oldu ancak tepkiler yükselmeye devam etti. Konu ile ilgili Kızılay’dan yapılan açıklamada Koç'un görevden alındığı belirtildi.