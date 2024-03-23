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Karabük Üniversitesi’nde Okuyan Kızlara Küfür Eden Kızılay Yöneticisi Görevden Alındı

Karabük Üniversitesi’nde Okuyan Kızlara Küfür Eden Kızılay Yöneticisi Görevden Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.03.2024 - 17:48

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç’un, sosyal medya hesabından Karabük Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilere yönelik sözleri büyük tepkilere neden oldu. Arif Koç'un ortaya çıkan ifadeleri sosyal medyada tepki görünce hesap bir anda yok oldu ancak tepkiler yükselmeye devam etti. Konu ile ilgili Kızılay’dan yapılan açıklamada Koç'un görevden alındığı belirtildi.

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Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç’un, sosyal medya hesabından Karabük Üniversitesi’nde okuyan kız öğrenciler için yazdığı küfürler büyük tepkilere neden oldu.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç’un, sosyal medya hesabından Karabük Üniversitesi’nde okuyan kız öğrenciler için yazdığı küfürler büyük tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yayılan mesajda kadınlar hakkında çok çirkin ifadeler de yer alıyordu.

Sosyal medyada yayılan mesajda kadınlar hakkında çok çirkin ifadeler de yer alıyordu.

Koç’un paylaşımı şu şekilde:

Koç’un paylaşımı şu şekilde:

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatan Koç’a dair Kızılay yönetimi de bir açıklama yaptı.

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatan Koç’a dair Kızılay yönetimi de bir açıklama yaptı.

BirGün’e yapılan açıklamada, Koç’un bir Kızılay şubesinde yedek yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

BirGün’e yapılan açıklamada, Koç’un bir Kızılay şubesinde yedek yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Söz konusu şahsın yazdıkları kesinlikle Kızılay ilkeleri ile bağdaşmayan ifadelerdir. Paylaşımı üzerine derhal inceleme başlatılmış olup süreç sona erene kadar görevden el çektirilmiştir.”

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