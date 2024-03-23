Karabük Üniversitesi’nde Okuyan Kızlara Küfür Eden Kızılay Yöneticisi Görevden Alındı
Karabük Üniversitesi’nde Okuyan Kızlara Küfür Eden Kızılay Yöneticisi Görevden Alındı
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç’un, sosyal medya hesabından Karabük Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilere yönelik sözleri büyük tepkilere neden oldu. Arif Koç'un ortaya çıkan ifadeleri sosyal medyada tepki görünce hesap bir anda yok oldu ancak tepkiler yükselmeye devam etti. Konu ile ilgili Kızılay’dan yapılan açıklamada Koç'un görevden alındığı belirtildi.
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Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç’un, sosyal medya hesabından Karabük Üniversitesi’nde okuyan kız öğrenciler için yazdığı küfürler büyük tepkilere neden oldu.
Sosyal medyada yayılan mesajda kadınlar hakkında çok çirkin ifadeler de yer alıyordu.
Koç’un paylaşımı şu şekilde:
Tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatan Koç’a dair Kızılay yönetimi de bir açıklama yaptı.
BirGün’e yapılan açıklamada, Koç’un bir Kızılay şubesinde yedek yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
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