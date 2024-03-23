Flört Uygulamasını Kullanarak Vurgun Yaptılar! Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenip Paraları Almışlar!

Antalya’da flört uygulamasından tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamasının şifrelerini öğrenen 1'i kadın 3 şüpheli, hem hesaplardaki parayı hem de bankadan çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardı. Mağdurları 2 milyon lira dolandırılan şüpheliler, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.