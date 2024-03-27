Karabük Üniversitesi Paylaşımıyla Tepki Çeken Çorumlu Amir Videosunu Silip Özür Diledi
Karabük Üniversitesi Paylaşımıyla Tepki Çeken Çorumlu Amir Videosunu Silip Özür Diledi
Çorumlu Amir ismiyle anınan siyahi fenomen Amir Zakaria sosyal medyanın tanınmış kişilerinden. Geçtiğimiz günlerde Karabük Üniversitesi'nde cinsel yolla bulaşılan hastalıkların arttığı iddiası tüm gündemi çalkalarken bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım çokça tepki çekince Amir paylaşımını silip özür dilemek zorunda kaldı.
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Karabük Üniversitesi bir haftadır akademik çalışmalarla değil okulda önemli bir nüfus oluşturan Afrikalı öğrencilerden yayılan hastalıklar iddialarıyla gündemde.
Bir itiraf sayfasında paylaşılan gönderiler ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.
Olay o kadar büyüdü ki üniversiteden il sağlık müdürlüğüne bu iddiaları yalanlayan açıklamalar yapıldı.
Çorumlu Amir isimli fenomen ise gündemle ilgili bir paylaşım yaptı. Cinsel imalar yapılan video şu şekildeydi.
Gelen tepkiler üzerine paylaşım sildi ve Instagram üzerinden bir özür yazısı paylaştı 👇
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