Karabük Üniversitesi Paylaşımıyla Tepki Çeken Çorumlu Amir Videosunu Silip Özür Diledi

Arkadaşlar hepinize merhaba. Paylaştığım ve yanlış anlaşılmama sebep olan video içeriğim hakkında bir kaç şey söylemek istiyorum. Evet ben uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan bir yabancıyım. Çektiğim ve sizler için paylaştığım içerikler elbette beni ve bu ülkede yaşayan herkesin ortak mutluluklarını, üzüntülerini, öfkelerini ve gündemdeki konuları barındırıyor. Ancak zaman zaman her insan gibi bende kendimi yanlış ifade edebiliyorum ve bu da yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Çektiğim içerik son günlerde gündem olan Karabük Üniversitesi hakkındaydı. Bu videoyu çekerken herhangi bir şekilde izleyenleri ırkçılığa sevk edecek ve üniversiteli arkadaşlarımızı zan altında bırakacak bir niyet içerisinde değildim. Gündemdeki bu olayı besleyen zihniyete katkımın olduğunu düşünmek bile beni derinden sarstı.

Ben uzun süredir bu ülkede yaşıyor olmama rağmen zaman zaman tam anlamıyla sizin gibi düşünemiyor ve olaylara sizlerin baktığı yerden bakamayabiliyorum. Elbette beni tanıyanlar bu videoyu kötü bir niyetle çekmediğimi tahmin etmişlerdir. Ancak bu videomla bu hassas konuyu tetikleyecek bir artniyetim olmadığını altını çizerek belirtmek isterim. Videodaki söylemlerimle yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için sizlerden ve üniversiteli arkadaşlarımdan özür dilerim.