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Karabük Üniversitesi Paylaşımıyla Tepki Çeken Çorumlu Amir Videosunu Silip Özür Diledi

Karabük Üniversitesi Paylaşımıyla Tepki Çeken Çorumlu Amir Videosunu Silip Özür Diledi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.03.2024 - 15:05

Çorumlu Amir ismiyle anınan siyahi fenomen Amir Zakaria sosyal medyanın tanınmış kişilerinden. Geçtiğimiz günlerde Karabük Üniversitesi'nde cinsel yolla bulaşılan hastalıkların arttığı iddiası tüm gündemi çalkalarken bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım çokça tepki çekince Amir paylaşımını silip özür dilemek zorunda kaldı.

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Karabük Üniversitesi bir haftadır akademik çalışmalarla değil okulda önemli bir nüfus oluşturan Afrikalı öğrencilerden yayılan hastalıklar iddialarıyla gündemde.

Karabük Üniversitesi bir haftadır akademik çalışmalarla değil okulda önemli bir nüfus oluşturan Afrikalı öğrencilerden yayılan hastalıklar iddialarıyla gündemde.

Bir itiraf sayfasında paylaşılan gönderiler ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bir itiraf sayfasında paylaşılan gönderiler ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Olay o kadar büyüdü ki üniversiteden il sağlık müdürlüğüne bu iddiaları yalanlayan açıklamalar yapıldı.

Olay o kadar büyüdü ki üniversiteden il sağlık müdürlüğüne bu iddiaları yalanlayan açıklamalar yapıldı.

Çorumlu Amir isimli fenomen ise gündemle ilgili bir paylaşım yaptı. Cinsel imalar yapılan video şu şekildeydi.

Gelen tepkiler üzerine paylaşım sildi ve Instagram üzerinden bir özür yazısı paylaştı 👇

Gelen tepkiler üzerine paylaşım sildi ve Instagram üzerinden bir özür yazısı paylaştı 👇

Arkadaşlar hepinize merhaba. Paylaştığım ve yanlış anlaşılmama sebep olan video içeriğim hakkında bir kaç şey söylemek istiyorum. Evet ben uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan bir yabancıyım. Çektiğim ve sizler için paylaştığım içerikler elbette beni ve bu ülkede yaşayan herkesin ortak mutluluklarını, üzüntülerini, öfkelerini ve gündemdeki konuları barındırıyor. Ancak zaman zaman her insan gibi bende kendimi yanlış ifade edebiliyorum ve bu da yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Çektiğim içerik son günlerde gündem olan Karabük Üniversitesi hakkındaydı. Bu videoyu çekerken herhangi bir şekilde izleyenleri ırkçılığa sevk edecek ve üniversiteli arkadaşlarımızı zan altında bırakacak bir niyet içerisinde değildim. Gündemdeki bu olayı besleyen zihniyete katkımın olduğunu düşünmek bile beni derinden sarstı.

Ben uzun süredir bu ülkede yaşıyor olmama rağmen zaman zaman tam anlamıyla sizin gibi düşünemiyor ve olaylara sizlerin baktığı yerden bakamayabiliyorum. Elbette beni tanıyanlar bu videoyu kötü bir niyetle çekmediğimi tahmin etmişlerdir. Ancak bu videomla bu hassas konuyu tetikleyecek bir artniyetim olmadığını altını çizerek belirtmek isterim. Videodaki söylemlerimle yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için sizlerden ve üniversiteli arkadaşlarımdan özür dilerim.

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