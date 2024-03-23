Karabük’teki İddialara Yalanlama: “HIV Artışı veya Başvurusu Yok”
Karabük’teki İddialara Yalanlama: “HIV Artışı veya Başvurusu Yok”
Sosyal medyada yayılan iddialara göre Karabük’te son günlerde HIV ve HPV pozitif vakalarında artış olduğu iddiası, Karabük İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından yalanlandı.
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Sosyal medyadan yayılan ve doğrulanmayan iddialara göre; kentte HIV ve HPV vakalarında ciddi sayıda artış olduğu yer almıştı.
Bunun üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu.
Son günlerde ise söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildi.
"Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir"
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