Yabancı Ekonomistler Kendileri Hakkında Yapılan Habere Cevap Verirken, Seçim Sonrası Gerçek Sorun Ne?

Seçimlerden sonrası için iddiaların ardı arkası gelmezken, resmi kaynakların da yalanlamalarını sıklıkla izlediğimiz şu dönemde seçime günler günler kala ekonomistler yeniden hedefte. Hem seçim sonrası için nasıl bir yol izleyeceğini merak edenler yakından izliyor hem de ekonomi yönetiminin aksine bir şey söyleyecek mi diye merak edenler yakından izliyor. Yabancı ekonomistler de bu durumdan nasibini alınca şaşırmadan edemediler.