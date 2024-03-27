Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Yabancı Ekonomistler Kendileri Hakkında Yapılan Habere Cevap Verirken, Seçim Sonrası Gerçek Sorun Ne?

Yabancı Ekonomistler Kendileri Hakkında Yapılan Habere Cevap Verirken, Seçim Sonrası Gerçek Sorun Ne?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 19:23

Seçimlerden sonrası için iddiaların ardı arkası gelmezken, resmi kaynakların da yalanlamalarını sıklıkla izlediğimiz şu dönemde seçime günler günler kala ekonomistler yeniden hedefte. Hem seçim sonrası için nasıl bir yol izleyeceğini merak edenler yakından izliyor hem de ekonomi yönetiminin aksine bir şey söyleyecek mi diye merak edenler yakından izliyor. Yabancı ekonomistler de bu durumdan nasibini alınca şaşırmadan edemediler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında ekonomide değişen yol haritasıyla ilerlemeye devam ederken, bozulan dengeleri düzeltmenin yolu da acı reçetelerden geçiyor.

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında ekonomide değişen yol haritasıyla ilerlemeye devam ederken, bozulan dengeleri düzeltmenin yolu da acı reçetelerden geçiyor.

Mart 2024 seçimlerine de günler kaldığından reçetenin dozajı henüz az oluyor. Seçimlerden sonrasında ise beklenen düzenlemelerin yanı sıra bir de dedikodu boyutuna varan iddialar bulunuyor.

Sosyal medyada bu iddialar sıklıkla yalanlanırken, diğer yandan da yerli ve yabancı ekonomistler de beklentilerini paylaşıyor.

Sosyal medyada bu iddialar sıklıkla yalanlanırken, diğer yandan da yerli ve yabancı ekonomistler de beklentilerini paylaşıyor.

Geçmiş yıllarda dolar/TL'ni gerilemesine yönelik beklentileriyle Türkiye'de "adil değer" olarak ünlenen Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, iyimser tahminleri nedeniyle dikkat çekerken, şimdi de seçim sonrasında "sürekli" devalüasyon beklentisi açıklayarak kötümser tahminleriyle öne çıkıyor.

Geçmiş yıllarda dolar/TL'ni gerilemesine yönelik beklentileriyle Türkiye'de "adil değer" olarak ünlenen Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, iyimser tahminleri nedeniyle dikkat çekerken, şimdi de seçim sonrasında "sürekli" devalüasyon beklentisi açıklayarak kötümser tahminleriyle öne çıkıyor.
twitter.com

'Türk Lirası son on yıldır serbest dalgalı bir yapıya sahip olup, değer kaybının politika hatalarını dengelemesine olanak tanımaktadır. Ancak son 2 yılda halka açıklık sona erdi ve lira reel olarak yükselişe geçti. Bu, politika hatalarının dengelenmediği anlamına geliyor ve bu nedenle seçimden sonra bir devalüasyon geliyor...'

Medyada dikkat çeken bu beklentiler için Yeni Şafak gazetesinde çıkan haberde, bazı yerli fenomen ya da ekonomistler için de yorum yapılırken, yabancı ekonomistler için şu ifadeler kullanıldı:

Medyada dikkat çeken bu beklentiler için Yeni Şafak gazetesinde çıkan haberde, bazı yerli fenomen ya da ekonomistler için de yorum yapılırken, yabancı ekonomistler için şu ifadeler kullanıldı:

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu lehine algı operasyonu yapan İngiliz Ekonomist Timothy Ash, 6'lı Masa için çaba harcamıştı. Ash, “Şu an Kılıçdaroğlu'nun en iyi şansı borsada satış yapılması olur” sözleriyle manipülasyona imza atmıştı. Bir başka yabancı ekonomist Robin Brooks ise Türkiye’nin kötü bir politika döngüsü içinde olduğunu savunup, 31 Mart’tan sonra büyük bir devalüasyon yaşanacağını iddia ediyor. Haber kaynağı: Yeni Şafak

Brooks buna yanıt vermezken, Timothy Ash ise yorum yapmakta gecikmedi. Bu seçimlere yönelik bir açıklaması olmadığını belirten Ash, "Tamamen yalan; bunların herhangi birini ne zaman söyledim? Sadece çöp" dedi.

Brooks buna yanıt vermezken, Timothy Ash ise yorum yapmakta gecikmedi. Bu seçimlere yönelik bir açıklaması olmadığını belirten Ash, "Tamamen yalan; bunların herhangi birini ne zaman söyledim? Sadece çöp" dedi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ash, daha sonra yorumlarına şu ifadelerle devam etti:

Ash, daha sonra yorumlarına şu ifadelerle devam etti:
twitter.com

Sanırım o zaman aklıma gelen soru şu: Yenişafak sahipleri alışılmışın dışında politika döneminde ucuz lira kredisi alıp sonra bunlarla döviz ve altın mı aldılar, şimdi devalüasyondan faydalanacaklar mı? Düşüncesi olan var mı?

Diğer yandan dünyanın gözü Türkiye'deki seçimlerde olurken, Küresel risk uzmanı Dr. Wolf Piccoli değerlendirmeleriyle ilgi çekti.

Diğer yandan dünyanın gözü Türkiye'deki seçimlerde olurken, Küresel risk uzmanı Dr. Wolf Piccoli değerlendirmeleriyle ilgi çekti.

DWTürkçe'ye yaptığı değerlendirmede, Politik risk danışmanlığı hizmeti veren Teneo'nun Eş Başkanı ve Araştırma Direktörü Piccoli, 'Halkta seçim heyecanı yok. İnsanlar ay sonunu getirme mücadelesine odaklanmış durumda' dedi.

Wolf Piccoli, meselenin "son 8-10 yılda izlenen politikaların ekonomiyi etkiliyor olması" olduğunu iletirken, "Kimse gerçekleri ve asıl tehlikeyi konuşmuyor" diyerek şunları söyledi:

Wolf Piccoli, meselenin "son 8-10 yılda izlenen politikaların ekonomiyi etkiliyor olması" olduğunu iletirken, "Kimse gerçekleri ve asıl tehlikeyi konuşmuyor" diyerek şunları söyledi:

Geçen yıl Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek iltica oranı kaydedildi. Kimse neden her yıl 100 bin kişinin Türkiye'den kaçmaya çalıştığını konuşmuyor. Türkiye'den çok ciddi beyin göçü yaşanıyor. Bu gerçek bir dram.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?