Yabancı Ekonomistler Kendileri Hakkında Yapılan Habere Cevap Verirken, Seçim Sonrası Gerçek Sorun Ne?
Yabancı Ekonomistler Kendileri Hakkında Yapılan Habere Cevap Verirken, Seçim Sonrası Gerçek Sorun Ne?
Seçimlerden sonrası için iddiaların ardı arkası gelmezken, resmi kaynakların da yalanlamalarını sıklıkla izlediğimiz şu dönemde seçime günler günler kala ekonomistler yeniden hedefte. Hem seçim sonrası için nasıl bir yol izleyeceğini merak edenler yakından izliyor hem de ekonomi yönetiminin aksine bir şey söyleyecek mi diye merak edenler yakından izliyor. Yabancı ekonomistler de bu durumdan nasibini alınca şaşırmadan edemediler.
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Mayıs 2023 seçimleri sonrasında ekonomide değişen yol haritasıyla ilerlemeye devam ederken, bozulan dengeleri düzeltmenin yolu da acı reçetelerden geçiyor.
Sosyal medyada bu iddialar sıklıkla yalanlanırken, diğer yandan da yerli ve yabancı ekonomistler de beklentilerini paylaşıyor.
Geçmiş yıllarda dolar/TL'ni gerilemesine yönelik beklentileriyle Türkiye'de "adil değer" olarak ünlenen Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, iyimser tahminleri nedeniyle dikkat çekerken, şimdi de seçim sonrasında "sürekli" devalüasyon beklentisi açıklayarak kötümser tahminleriyle öne çıkıyor.
Medyada dikkat çeken bu beklentiler için Yeni Şafak gazetesinde çıkan haberde, bazı yerli fenomen ya da ekonomistler için de yorum yapılırken, yabancı ekonomistler için şu ifadeler kullanıldı:
Brooks buna yanıt vermezken, Timothy Ash ise yorum yapmakta gecikmedi. Bu seçimlere yönelik bir açıklaması olmadığını belirten Ash, "Tamamen yalan; bunların herhangi birini ne zaman söyledim? Sadece çöp" dedi.
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Ash, daha sonra yorumlarına şu ifadelerle devam etti:
Diğer yandan dünyanın gözü Türkiye'deki seçimlerde olurken, Küresel risk uzmanı Dr. Wolf Piccoli değerlendirmeleriyle ilgi çekti.
Wolf Piccoli, meselenin "son 8-10 yılda izlenen politikaların ekonomiyi etkiliyor olması" olduğunu iletirken, "Kimse gerçekleri ve asıl tehlikeyi konuşmuyor" diyerek şunları söyledi:
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