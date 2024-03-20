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Belediye Seçimlerinde Ekonomi Etkili Olur mu? Başkan Adaylarının Ekonomik Söylemleri Yorumlara Neden Oldu

Belediye Seçimlerinde Ekonomi Etkili Olur mu? Başkan Adaylarının Ekonomik Söylemleri Yorumlara Neden Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.03.2024 - 17:01

Mart 2024 yerel seçimleri yaklaştıkça siyasi söylemler de çeşitleniyor. Seçimlerin yerel olması ekonomik tartışmalara engel olmazken, başkan adaylarının da ekonomiyle ilgili söylemleri gündem olmaya devam ediyor.

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Seçimlere günler kala, özellikle İstanbul ve Ankara'da rekabetin dozu arttı. Ekonomideki sorunların da gündemden düşmediği ortamda yerel seçimler de bu gündemde ayrışmadı.

Seçimlere günler kala, özellikle İstanbul ve Ankara'da rekabetin dozu arttı. Ekonomideki sorunların da gündemden düşmediği ortamda yerel seçimler de bu gündemde ayrışmadı.

Ankara'da Mansur Yavaş ile Tevfik Altınok arasında geçen seçim rekabetinde emekli maaşları ve durumu devreye girdi.

Ankara'da Mansur Yavaş ile Tevfik Altınok arasında geçen seçim rekabetinde emekli maaşları ve durumu devreye girdi.

Detayları burada.

İstanbul'da mevcut bakan Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olan Murat Kurum ise katıldığı bir yayında ekonomiye de değinerek seçimlerin sonuçlarının bu konuda etkili olmayacağını belirtti.

İstanbul'da mevcut bakan Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olan Murat Kurum ise katıldığı bir yayında ekonomiye de değinerek seçimlerin sonuçlarının bu konuda etkili olmayacağını belirtti.

Kurum, seçimlerde ekonominin yer almasını anlamsız buldu.

Kurum'un ekonomiye yönelik sözleri sosyal medyada ilgi çekti.

Kurum'un ekonomiye yönelik sözleri sosyal medyada ilgi çekti.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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