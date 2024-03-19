Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'nun Stratejisine Tepki! 'CHP Kazandığında Emekli Maaşları mı Artacak?'
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'nun Stratejisine Tepki! 'CHP Kazandığında Emekli Maaşları mı Artacak?'
KRT TV'nin seçim özel yayınına katılan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu'nu seçim stratejisi üzerinden eleştirdi. İmamoğlu'nun sürekli emekli maaşlarını konuştuğunu söyleyen Kurum, 'CHP'li belediye bu seçimi aldığında emekli maaşı mı artacak' dedi.
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31 Mart yerel seçimlerine 12 gün kala adayların çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da rekabet eden Cumhur ittifakı başkan adayı Murat Kurum ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet ise söylemlere yansıyor.
Son olarak KRT'nin seçim özel programına katılan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum rakibi Ekrem İmamoğlu'nu çalışmamakla eleştirdi.
İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği vaatleri bile hatırlamadığını söyleyen Kurum, 'Eser yok, hizmet yok. Ne yapacak? Gündemi algı çalışmalarıyla, perdeleme çalışmalarıyla farklı alanlara çekiyor. Burada yerel seçimlerde emekli maaşlarını oylamıyoruz. Burada yapılan seçim yerelde hizmetlerin kararının verileceği seçim. Bizi hizmetlerimiz üzerinden eleştiremiyorlar, CHP'li belediye bu seçimi aldığında emekli maaşları mı artacak?' dedi.
Kurum'un konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde 👇📹
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