İki Seçim Arası Kötü Düşünenler Arttı: Seçimlere Geri Sayımda Vatandaşın En Büyük Derdi Ekonomi!
İki Seçim Arası Kötü Düşünenler Arttı: Seçimlere Geri Sayımda Vatandaşın En Büyük Derdi Ekonomi!
Mayıs 2023 seçimlerinin bir yılı dolmadan Mart 2024 seçimlerine giderken, ekonomik göstergelerde bozulma arttı. Vatandaşlar en büyük sorunun ekonomi olduğunu söylerken, alım gücündeki düşüş de sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hafta sonu yapılacak seçimlere günler kala vatandaş 1 yıl olmadan yeniden sandık başına giderken, mutsuz ve sebebi de ekonomi.
Mayıs 2023'e göre ekonominin sorun olarak görenlerin oranı 12 puan yükselişle yüzde 85 oldu.
"Son 1 ayda alım gücüm geriledi" diyenler, Mayıs 2023'te yüzde 66 olurken, Şubat 2024'te yüzde 72’ye çıktı.
10 kişiden 7’si döviz kurlarında artış beklerken, araştırmaya göre işsizliğin yılın geri kalanında yükseleceğini tahmin edenler yüzde 68, ekonominin kötü olması nedeniyle birikim yapamayanların oranı da yüzde 65 oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda