İki Seçim Arası Kötü Düşünenler Arttı: Seçimlere Geri Sayımda Vatandaşın En Büyük Derdi Ekonomi!

Ekonomideki bozulma, Ipsos’un yaptığı araştırmada seçmenler son seçimlerden bu yana alım gücünün gerilediğini ve ekonomiyle ilgili şikayetlerinin arttığını söyledi.

Sözcü'den Tolga Uğur'un aktardığına göre, araştırma sonuçlarında Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi olarak görülüyor.