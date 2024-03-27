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İki Seçim Arası Kötü Düşünenler Arttı: Seçimlere Geri Sayımda Vatandaşın En Büyük Derdi Ekonomi!

İki Seçim Arası Kötü Düşünenler Arttı: Seçimlere Geri Sayımda Vatandaşın En Büyük Derdi Ekonomi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 07:31

Mayıs 2023 seçimlerinin bir yılı dolmadan Mart 2024 seçimlerine giderken, ekonomik göstergelerde bozulma arttı. Vatandaşlar en büyük sorunun ekonomi olduğunu söylerken, alım gücündeki düşüş de sürdü.

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Hafta sonu yapılacak seçimlere günler kala vatandaş 1 yıl olmadan yeniden sandık başına giderken, mutsuz ve sebebi de ekonomi.

Hafta sonu yapılacak seçimlere günler kala vatandaş 1 yıl olmadan yeniden sandık başına giderken, mutsuz ve sebebi de ekonomi.

Ekonomideki bozulma, Ipsos’un yaptığı araştırmada seçmenler son seçimlerden bu yana alım gücünün gerilediğini ve ekonomiyle ilgili şikayetlerinin arttığını söyledi. 

Sözcü'den Tolga Uğur'un aktardığına göre, araştırma sonuçlarında Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi olarak görülüyor.

Mayıs 2023'e göre ekonominin sorun olarak görenlerin oranı 12 puan yükselişle yüzde 85 oldu.

Mayıs 2023'e göre ekonominin sorun olarak görenlerin oranı 12 puan yükselişle yüzde 85 oldu.

'Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu nasıl buluyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 77’si 'kötü' derken, 10 kişiden 8'i ekonomiden memnun değil. Mayıs 2023 seçimlerinde bu oran yüzde 64 seviyesindeydi.

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 oranında büyürken, bundan memnun olanların oranı azınlıkta kaldı. Büyümeden memnun olmayanlar 16 puan artışla, yüzde 572den yüzde 73’e çıktı.

"Son 1 ayda alım gücüm geriledi" diyenler, Mayıs 2023'te yüzde 66 olurken, Şubat 2024'te yüzde 72’ye çıktı.

"Son 1 ayda alım gücüm geriledi" diyenler, Mayıs 2023'te yüzde 66 olurken, Şubat 2024'te yüzde 72’ye çıktı.

TÜİK’in açıkladığı enflasyonun gerçekte daha yüksek olduğunu düşünenler yüzde 65 olurken, katılımcıların yaklaşık 4’te 3’ü, enflasyonun yükselmeye devam edeceğini düşünüyor.

10 kişiden 7’si döviz kurlarında artış beklerken, araştırmaya göre işsizliğin yılın geri kalanında yükseleceğini tahmin edenler yüzde 68, ekonominin kötü olması nedeniyle birikim yapamayanların oranı da yüzde 65 oldu.

10 kişiden 7’si döviz kurlarında artış beklerken, araştırmaya göre işsizliğin yılın geri kalanında yükseleceğini tahmin edenler yüzde 68, ekonominin kötü olması nedeniyle birikim yapamayanların oranı da yüzde 65 oldu.
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