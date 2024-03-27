Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Korsan Pankart Çıkışı: “Tüm Adaylarımıza Desteğim Tam”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Korsan Pankart Çıkışı: “Tüm Adaylarımıza Desteğim Tam”
CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi açılan korsan pankartlara ve kendisi hakkında “geri dönme planları yapıyor” diyenlere sosyal medyadan cevap verdi.
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İstanbul’da, “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” isimli grup tarafından asılan korsan pankart tartışma yaratmıştı.
Gazeteci Deniz Zeyrek de Sözcü TV’De Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönüş planları yaptığını söylemişti.
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kendisi hakkındaki iddialara cevap verdi.
"Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez" şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben.”
"Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor." denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben.”
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“Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben.”
“Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben.”
“Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..”
“Tekrar ediyorum, partimin tüm adaylarına desteğim tamdır”
“Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!”
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“Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…”
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