Deniz Zeyrek'ten İmamoğlu'na Desteğini Açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu İçin 1 Nisan İddiası

2019 yerel seçimleri gibi fazla olmasa da aktif veya pasif siyasi figürler, sanatçılar, kanaat önderleri başkan adaylarına desteklerini açıklamaya devam ediyor. Ancak kurultayda eski grup başkanvekili Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sessizliği muhalif medyada da tartışa konusu haline geldi. Sözcü TV'de Deniz Zeyrek eski genel başkanın 1 Nisan hesabı yaptığını ileri sürdü.