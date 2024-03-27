Deniz Zeyrek'ten İmamoğlu'na Desteğini Açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu İçin 1 Nisan İddiası
Deniz Zeyrek'ten İmamoğlu'na Desteğini Açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu İçin 1 Nisan İddiası
2019 yerel seçimleri gibi fazla olmasa da aktif veya pasif siyasi figürler, sanatçılar, kanaat önderleri başkan adaylarına desteklerini açıklamaya devam ediyor. Ancak kurultayda eski grup başkanvekili Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sessizliği muhalif medyada da tartışa konusu haline geldi. Sözcü TV'de Deniz Zeyrek eski genel başkanın 1 Nisan hesabı yaptığını ileri sürdü.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un farklı noktalarına "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" adına asılan bir pankart tartışma yarattı. Bu pankartın gerçek mi yoksa bir ters propoganda aygıtı olup olmadığı konuşuluyor.
Gazeteci Sevilay Yılman ise Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden böyle bir pankart hakkında bilgileri olmadığını öğrendi. Paylaşımının son satırlarında bunun bir ters algı çalışması olduğuna değindi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimleri için yardımcıları olacaklarını duyurduğu İmamoğlu ve Yavaş hakkında sessizliğini koruması ise farklı bir şekilde yorumlanmaya başladı.
Zeyrek Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası başarısızlıkta 1 Nisan için koltuk hesabı yaptığını öne sürdü.
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