Kılıçdaroğlu, Jahrein'e Açtığı Tazminat Davasını Kazandı: 20 Bin Lira Tazminat Ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Jahrein'e Açtığı Tazminat Davasını Kazandı: 20 Bin Lira Tazminat Ödeyecek
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayıncı Ahmet Sonuç'a (Jahrein) açtığı 'hakaret' davasını kazandı. Karara göre Sonuç, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödeyecek.
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Kararı CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Öte yandan tazminat ödeyeceği bilgisini doğrulayan yayıncı Ahmet Sonuç (Jahrein) '3 tane tazminat davası açılmıştı, ardından ceza davası açtılar. Cezayı önden açmaları gerekiyordu. Biz bu 3 davanın birleştirilmesini ve ceza davası görülmesinden sonra görülmesini talep ettik. Bugün görülen şeyde biz hakim biz bunu yapalım, kapatalım dedi sanırım. Neden böyle olduğunu ben de pek anlamadım. Buna istinaden 600 bin lira açılan ceza davasının kısmen kabulüne karar vererek 20 bin liralık bi tazminat çıkarmış hakim. Bunu da tabii ki istinaf edeceğiz. Saçma bir karar nereden baksanız, itiraz sonucu da verilen kısmi kararın da bozulacağına inanıyoruz' dedi.
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Herkese sövüp sayıp kendisine sövülünce avukatı arkasına sığınıyor bu sonuç , iyi olmuş . Kazanılan parayı sokak hayvanlarına mama olarak bağışlamak lazım .
Sonunda Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir şey oldu. Tebrik etmek gerekir.
Beter ol sivilceli ergen. Kılıçdarı da hiç sevmem ayrıca.