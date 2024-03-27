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Memleket Partisi Adayının Aracı Kurşunladı: Av Tüfeği ile Saldırı

Memleket Partisi Adayının Aracı Kurşunladı: Av Tüfeği ile Saldırı

Mersin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 21:39

Mersin’in Tarsus ilçesinde Memleket Partisi’nin adayı Ozan Bozdoğan’ın kullandığı araç kurşunlandı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın oğlu, Memleket Partisi adayı Ozan Bozdoğan’ın kullandığı makam aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın oğlu, Memleket Partisi adayı Ozan Bozdoğan’ın kullandığı makam aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Seçim çalışmaları kapsamında bir köye giden Bozdoğan’ın aracına av tüfeğiyle yapılan saldırı da araç kaportasında delikler açıldı. Olayda kimse yaralanmadı.

Seçim çalışmaları kapsamında bir köye giden Bozdoğan’ın aracına av tüfeğiyle yapılan saldırı da araç kaportasında delikler açıldı. Olayda kimse yaralanmadı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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