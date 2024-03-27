Görevden Alınacak İddialarına Cevap Geldi: Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e Tam Destek!
Görevden Alınacak İddialarına Cevap Geldi: Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e Tam Destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde seçimden sonra görevden alınacağı iddiaları artan Mehmet Şimşek'e seçim meydanında tam destek verdi.
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Ekonomide düzelmenin giderek gecikmesi, vatandaşın son yıllarda yaşadığı sorunların artması ekonomi yönetimine yönelik eleştirileri artırırken,
Batman mitinginde konuşmasında Erdoğan, "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" dedi.
Sosyal medyada da bu sözler dikkat çekti.
Uzmanların yorumları "destek" niteliğinde olurken,
Vatandaşın yorumlarının daha mizahi ya da eleştirel olduğu görüldü.
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İşte Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e yönelik
Güven tazelemesine yapılan yorumlardan bazıları.
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ooo yakındır o zaman, seçimden sonra yallah
Coming soon... 😡😡😡
AKP varken ekonomi falan düzelmez hatta akp sonrasıda kolay kolay düzelmez, ekonomi bakanı ancak venezuella yerine arjantin olmamızı sağlar en fazla.