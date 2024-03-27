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Görevden Alınacak İddialarına Cevap Geldi: Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e Tam Destek!

Görevden Alınacak İddialarına Cevap Geldi: Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e Tam Destek!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde seçimden sonra görevden alınacağı iddiaları artan Mehmet Şimşek'e seçim meydanında tam destek verdi.

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Ekonomide düzelmenin giderek gecikmesi, vatandaşın son yıllarda yaşadığı sorunların artması ekonomi yönetimine yönelik eleştirileri artırırken,

Ekonomide düzelmenin giderek gecikmesi, vatandaşın son yıllarda yaşadığı sorunların artması ekonomi yönetimine yönelik eleştirileri artırırken,

Seçim sonrasında Mehmet Şimşek'in görevden alınacağına yönelik iddiaların da artmasına neden oluyor. 

Seçimlerden sonra ekonomide izlenen rasyonel yolların yeniden 2021-2023 dönemine bezer bir şekle bürüneceğine yönelik söylemlere Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu.

Batman mitinginde konuşmasında Erdoğan, "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" dedi.

Batman mitinginde konuşmasında Erdoğan, "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" dedi.

Sosyal medyada da bu sözler dikkat çekti.

Sosyal medyada da bu sözler dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide gerçekten yetkin insanlardan oluşan güçlü bir ekip var.' Bir kadro kurduk. 'Bu konuda Mehmet Şimşek'e güvenim tamdır.' Şimşek ve ekibine güçlü destek.

Uzmanların yorumları "destek" niteliğinde olurken,

Uzmanların yorumları "destek" niteliğinde olurken,
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Vatandaşın yorumlarının daha mizahi ya da eleştirel olduğu görüldü.

Vatandaşın yorumlarının daha mizahi ya da eleştirel olduğu görüldü.
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İşte Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e yönelik

İşte Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e yönelik
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Güven tazelemesine yapılan yorumlardan bazıları.

Güven tazelemesine yapılan yorumlardan bazıları.
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anıl arslancan

ooo yakındır o zaman, seçimden sonra yallah

Halil Değerli

Coming soon... 😡😡😡

Berk

AKP varken ekonomi falan düzelmez hatta akp sonrasıda kolay kolay düzelmez, ekonomi bakanı ancak venezuella yerine arjantin olmamızı sağlar en fazla.