Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eriyen Maaşlar Sözlerine Özgür Demirtaş'tan Cevap: "Dediğime Geldiniz mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye seçimleri nedeniyle katıldığı mitinglerde ekonomiden yana açıklamalarının dozunu da artırdı. Alım gücü düşen kesimlerin beklediği zamlar gelmezken, Erdoğan'ın maaşlara yönelik sözleri ekonomistlerin gündeminde oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu sözlere öyle bir yorum yaptı ki, geçmişin acısını çıkardı.