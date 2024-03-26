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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eriyen Maaşlar Sözlerine Özgür Demirtaş'tan Cevap: "Dediğime Geldiniz mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eriyen Maaşlar Sözlerine Özgür Demirtaş'tan Cevap: "Dediğime Geldiniz mi?"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.03.2024 - 18:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye seçimleri nedeniyle katıldığı mitinglerde ekonomiden yana açıklamalarının dozunu da artırdı. Alım gücü düşen kesimlerin beklediği zamlar gelmezken, Erdoğan'ın maaşlara yönelik sözleri ekonomistlerin gündeminde oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu sözlere öyle bir yorum yaptı ki, geçmişin acısını çıkardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için partisinin adaylarını tanıtmak amacıyla yoğun bir miting programı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için partisinin adaylarını tanıtmak amacıyla yoğun bir miting programı yapıyor.

Ekonomideki sıkıntıların çok konuşulduğu bu günlerde de seçimler yerel olsa da söylemler makro iktisadi boyutta oluyor.

Erdoğan'ın “Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının, daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi, sizler biliyorsunuz" ifadeleri de bu günlerde çok dikkat çekti.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bu ifadelere, "Bravo, 20 yıl sonra fiyat istikrarının önemini keşfetmek önemli bir aşama!" derken,

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bu ifadelere, "Bravo, 20 yıl sonra fiyat istikrarının önemini keşfetmek önemli bir aşama!" derken,
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Ekonomist Serkan Özcan da Sorulması gereken soru şudur; Madem fiyat istikrarı bu kadar önemliydi ve siz de bunun farkındaydınız, bu millete neden %100’leri bulan bir utanç enflasyonunu reva gördünüz?" diye sordu.

Ekonomist Serkan Özcan da Sorulması gereken soru şudur; Madem fiyat istikrarı bu kadar önemliydi ve siz de bunun farkındaydınız, bu millete neden %100’leri bulan bir utanç enflasyonunu reva gördünüz?" diye sordu.
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ENAG ekonomistlerinden Mehmet Çağdaş Işim de enflasyon hesabına dikkat çekti.

ENAG ekonomistlerinden Mehmet Çağdaş Işim de enflasyon hesabına dikkat çekti.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bu sözlere içini döktü. buna benzer sözleri nedeniyle uzun süre "yandaş medyada" linç edildiğini söyleyen Demirtaş,

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bu sözlere içini döktü. buna benzer sözleri nedeniyle uzun süre "yandaş medyada" linç edildiğini söyleyen Demirtaş,
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2021 yılı sonunda enflasyon hızlandığında asgari ücrete yapılacak zammın, enflasyondaki yükselişle kısa bir refah sağlayacağını sonrasında ise yeniden alım gücünde gerileyeceğini söylemişti. Ve "maalesef haklı" çıkmıştı.

2021 yılı sonunda enflasyon hızlandığında asgari ücrete yapılacak zammın, enflasyondaki yükselişle kısa bir refah sağlayacağını sonrasında ise yeniden alım gücünde gerileyeceğini söylemişti. Ve "maalesef haklı" çıkmıştı.

Yaklaşık 3 yıldır sözlerini tekrarlayan Demirtaş, bunu hatırlattı.

Yaklaşık 3 yıldır sözlerini tekrarlayan Demirtaş, bunu hatırlattı.
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Geçmiş yıllarda gazeteci Ahmet Hakan'ın yayınında da kendisi hakkında "asgari ücrete zam yapılmasını istemiyor"şeklindeki yorumlara da cevabını esirgemedi.

Geçmiş yıllarda gazeteci Ahmet Hakan'ın yayınında da kendisi hakkında "asgari ücrete zam yapılmasını istemiyor"şeklindeki yorumlara da cevabını esirgemedi.
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Osman kaya

Yalaka olduğunu düşündüğüm Ahmet Hakan

Bozkurt

Kabile yasalarını referans alıp medeniyetle inatlaşmanın sonu bu olacaktı zaten. Dünya, dört duvar arasında dinlenen mucize yalanlarına göre şekillenmiyor.