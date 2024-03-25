Açlık Sınırı Asgari Ücreti Aştı! KAMU-AR: Açlık Sınırı 20 Bin Liranın Üzerinde
Açlık Sınırı Asgari Ücreti Aştı! KAMU-AR: Açlık Sınırı 20 Bin Liranın Üzerinde
Dünyada genel olarak gerileyen Türkiye’de ise dört yıldır kesintisiz artan gıda fiyatları yüzünden hızla yükselen açlık sınırı Mart ayında ilk kez 20 bin lira sınırını aşarken, yoksulluk sınırı da 57 bin lirayı geçti.
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Mart’ta açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 5,9, yoksulluk sınırı ise yüzde 11 oranında artış kaydetti.
Gıda fiyatlarında yaşanan önlenemez yükseliş açlık sınırını bir önceki aya göre 1.125 lira daha artırarak 20 bin 98 liraya kadar çıkardı.
Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar Mart’ta bir önceki aya göre 527 lira, yıllık olarak ise 2 bin 770 lira artarak 5 bin 740 lira oldu.
Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama Mart’ta değişmeyip 1.498 lirada kalırken, pirinç ve bulgur harcamaları 2 lira artarak 805 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 30 lira artarak 522 lirayı buldu.
Açlık sınırı bu yılın ilk üç aylık döneminde ise toplam 3 bin 615 lira artış kaydetti.
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Dört kişilik ailenin giyim ve ayakkabı harcamaları Mart’ta bin 663 liraya çıkarken, barınma (kira dâhil) harcamaları 8 bin 466 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 4 bin 752 lira, sağlık harcamaları 1.606 lira oldu.
Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk iki aylık dönemde 6 bin 828 lira artış gözlendi.
Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 27 bin 731 lira olarak gerçekleşti.
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