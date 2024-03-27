İstanbul’da Köfteci Polemiği: “Köftecisi de Eşit Bakanı da Eşit”
İstanbul’da Köfteci Polemiği: “Köftecisi de Eşit Bakanı da Eşit”
İstanbul Büyükşehir Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı mitinginde seçimleri neden sevdiğini açıkladı. İmamoğlu, tartışılan ‘köfteci’ açıklamasına da göndermede bulundu.
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Yerel seçimlere çok az bir süre kala, belediye başkan adayları da seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu için “Bakanlıkların kapısından içeri bile giremezsin öyle bir liyakat yok. Seni ancak bakanlıkların içinden köfteci olarak alırlar.” İfadelerini kullanmıştı.
CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise bugün yaptığı mitingde köfteci açıklamasına göndermede bulundu.
Seçimlerde herkesin eşit olduğunu ve bunun yüzünden seçimleri sevdiğini söyleyen İmamoğlu; “Milyarderi de eşit bakkalı da eşit. Seçimde köftecisi de bakanı da eşit” dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması 👇
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