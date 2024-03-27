Cübbeli Ahmet’e İsmailağa’dan Ret: Tarih Vererek Tehdit Etmişti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yayınlandığı videoda İsmailağa Cemaati’nin yöneticilerini tehdit etmiş ve talepleri yerine getirilmezse açıklamada bulunacağını söylemişti. İsmailağa’dan yapılan açılamada Cübbeli Ahmet’in talepleri reddedildi.