Cübbeli Ahmet’e İsmailağa’dan Ret: Tarih Vererek Tehdit Etmişti
Cübbeli Ahmet’e İsmailağa’dan Ret: Tarih Vererek Tehdit Etmişti
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yayınlandığı videoda İsmailağa Cemaati’nin yöneticilerini tehdit etmiş ve talepleri yerine getirilmezse açıklamada bulunacağını söylemişti. İsmailağa’dan yapılan açılamada Cübbeli Ahmet’in talepleri reddedildi.
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Geçtiğimiz yıllarda İsmailağa Cemaati’nin en bilinen yüzlerinden biri olan Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatı kaybetmesi sonrasında İsmailağa’dan dışlanmıştı.
Cübbeli Ahmet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Köprüden önce son çıkış” isimli videosunda, cemaatin taleplerini kabul etmezse önemli itiraflarda bulunacağını söylemişti.
Cübbeli Ahmet, sonrasında kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
İsmailağa’dan bugün yapılan açıklamada ise Cübbeli Ahmet’in talepleri reddedildi.
İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklama 👇
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Cemaatin resmi hesabınadan, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yerine geçen Hasan Kılıç’ın bir videosu da paylaşıldı.
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