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Cübbeli Ahmet’e İsmailağa’dan Ret: Tarih Vererek Tehdit Etmişti

Cübbeli Ahmet’e İsmailağa’dan Ret: Tarih Vererek Tehdit Etmişti

ismailağa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 17:39

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yayınlandığı videoda İsmailağa Cemaati’nin yöneticilerini tehdit etmiş ve talepleri yerine getirilmezse açıklamada bulunacağını söylemişti. İsmailağa’dan yapılan açılamada Cübbeli Ahmet’in talepleri reddedildi.

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Geçtiğimiz yıllarda İsmailağa Cemaati’nin en bilinen yüzlerinden biri olan Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatı kaybetmesi sonrasında İsmailağa’dan dışlanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda İsmailağa Cemaati’nin en bilinen yüzlerinden biri olan Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatı kaybetmesi sonrasında İsmailağa’dan dışlanmıştı.

Cübbeli Ahmet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Köprüden önce son çıkış” isimli videosunda, cemaatin taleplerini kabul etmezse önemli itiraflarda bulunacağını söylemişti.

Cübbeli Ahmet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Köprüden önce son çıkış” isimli videosunda, cemaatin taleplerini kabul etmezse önemli itiraflarda bulunacağını söylemişti.

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Cübbeli Ahmet, sonrasında kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Cübbeli Ahmet, sonrasında kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Detaylar 👇

İsmailağa’dan bugün yapılan açıklamada ise Cübbeli Ahmet’in talepleri reddedildi.

İsmailağa’dan bugün yapılan açıklamada ise Cübbeli Ahmet’in talepleri reddedildi.

İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklama 👇

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Cemaatin resmi hesabınadan, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yerine geçen Hasan Kılıç’ın bir videosu da paylaşıldı.

Cemaatin resmi hesabınadan, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yerine geçen Hasan Kılıç’ın bir videosu da paylaşıldı.

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