Cübbeli Ahmet ve İsmailağa Savaşı: Tarih Vererek Tehdit Etti
Cübbeli Ahmet ve İsmailağa Savaşı: Tarih Vererek Tehdit Etti
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, daha önceden mensubu olduğu ancak Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünden sonra ayrıldığı İsmailağa Cemaati’ni tehdit etti. Cübbeli Ahmet, dediklerim kabul görmezse çarşamba günü saat 22.30’da açıklamada bulunacağını söyledi.
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Cübbeli Ahmet, son yıllarda İsmailağa Cemaati’nin en bilinen yüzü olarak dikkat çekiyordu.
Ancak cemaatin lideri Ahmet Mahmut Ünlü’nün ölümü sonrasında Cübbeli Ahmet de yeni yönetim tarafından dışlanmıştı.
Cübbeli Ahmet, bu zamana kadar cemaat hakkında hiç konuşmadığı ancak şimdi mecbur kaldığı için konuşacağını söyledi.
Cübbeli, “Köprüden önce son çıkış” başlığı ile paylaştığı videosunda çarşamba günü saat 22.30’a kadar istedikleri olmazsa açıklamada bulunacağını söyledi.
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