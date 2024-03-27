Hazine'den Altın Krizine Banka Çözümü: İki Kamu Bankasına Yetki Verildi
Hazine'den Altın Krizine Banka Çözümü: İki Kamu Bankasına Yetki Verildi
Hazine, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti.
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Son dönemde, seçim sonrasında dolarda yükseliş olacağı söylentileriyle altında da yükseliş bekleyen bireysel yerli yatırımcı Kapalıçarşı'da altın talebinin artmasına neden olmuştu.
Altın kotasından kaynaklı kuyumcularda da talebi karşılayacak kadar altın bulunmayınca "kıtlık" söylemleri başlamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu duruma çözüm niteliğinde, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
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