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25 Ekim Cuma Günü Diziler Yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını Ekranlara Gelecek mi?

25 Ekim Cuma Günü Diziler Yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını Ekranlara Gelecek mi?

yerli dizi Kızılcık Şerbeti yalı çapkını
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 16:07 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 16:29

25 Ekim 2024 Cuma akşamı yayın akışı belli oldu. Ancak dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Arka Sokaklar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Diziler ekrana gelecek mi? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından çarşamba akşamı televizyondaki diziler ekranlara gelmemişti. Kanallar yaşanan terör olayının ardından yayınlamama kararı almıştı.

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından çarşamba akşamı televizyondaki diziler ekranlara gelmemişti. Kanallar yaşanan terör olayının ardından yayınlamama kararı almıştı.

Dizilerin Yeni Bölümleri Ekrana Gelecek mi?

Dizilerin Yeni Bölümleri Ekrana Gelecek mi?

Televizyon izleyicileri şimdi de cuma akşamı diziler yayınlanacak mı sorusunun cevabını merak eder oldu. Peki, bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Bu Akşam Diziler Var mı?

Bu Akşam Diziler Var mı?

25 Ekim 2024 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizilerinin yeni bölümlerinin ekranlara gelip gelmeyeceği henüz net değil. Kanalların yayın akışına göre dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam ekrana geleceği tahmin ediliyor. Son durum ilerleyen saatlerde belli olacak.

25 Ekim Cuma Kanal D Yayın Akışı:

25 Ekim Cuma Kanal D Yayın Akışı:

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yalan

25 Ekim Cuma Show TV Yayın Akışı:

25 Ekim Cuma Show TV Yayın Akışı:

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kalpazan

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25 Ekim Cuma Star TV Yayın Akışı:

25 Ekim Cuma Star TV Yayın Akışı:

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Güzel Köylü

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