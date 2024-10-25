25 Ekim Cuma Günü Diziler Yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını Ekranlara Gelecek mi?

25 Ekim 2024 Cuma akşamı yayın akışı belli oldu. Ancak dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Arka Sokaklar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Diziler ekrana gelecek mi? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?