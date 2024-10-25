25 Ekim Cuma Günü Diziler Yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını Ekranlara Gelecek mi?
25 Ekim Cuma Günü Diziler Yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını Ekranlara Gelecek mi?
25 Ekim 2024 Cuma akşamı yayın akışı belli oldu. Ancak dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Arka Sokaklar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Diziler ekrana gelecek mi? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?
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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından çarşamba akşamı televizyondaki diziler ekranlara gelmemişti. Kanallar yaşanan terör olayının ardından yayınlamama kararı almıştı.
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Dizilerin Yeni Bölümleri Ekrana Gelecek mi?
Bu Akşam Diziler Var mı?
25 Ekim Cuma Kanal D Yayın Akışı:
25 Ekim Cuma Show TV Yayın Akışı:
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25 Ekim Cuma Star TV Yayın Akışı:
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