24 Yıllık Hasreti Dindirmek İçin Bir Adım Kaldı: Kosova - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

24 Yıllık Hasreti Dindirmek İçin Bir Adım Kaldı: Kosova - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.03.2026 - 20:34

Türkiye, İstanbul'da oynanan maçta Romanya'yı yenerek Play Off Finaline yükselmeyi başardı. Finalde rakip ise Slovakya'yı yenen Kosova oldu. 4-3'lük heyecan dolu 90 dakikanın ardından rakibimiz olan Kosova bu kez ev sahibi olacak ve milli takımımız deplasmanda Dünya Kupası bileti peşinde olacak. 

Rakip Kosova!

Rakip Kosova!

Romanya’yı mağlup ederek finaldeki rakibini beklemeye başlayan milliler, gol düellosuna sahne olan maçta 4-3 kazanan Kosova ile rakip oldu. 

Futbol dünyası ve kültürel olarak bize yabancı olmayan Kosova ile Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacağız.

Maç ne zaman? Maç saat kaçta?

Maç ne zaman? Maç saat kaçta?

Türkiye'nin Kosova'ya konuk olacağı maç 31 Mart Salı günü oynanacak. Maçın başlangıç saati ise 21.45 olarak belirlendi. Tek maç usulü oynanan final, normal süresi berabere bitmesi halinde uzatmalara ve penaltılara gidebilir.

Maç hangi kanalda?

Maç hangi kanalda?

Salı günü 21.45'te tarih yazmak için sahaya çıkacak olan milli takımımızın Kosova maçı TV8 ekranlarından yayınlanacak. Maç şifresiz olarak izleyenlerle buluşacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
