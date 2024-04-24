24 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Nisan Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından en büyük muhaliflerinden Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun da tebrik ziyaretine gittiği ortaya çıktı.
Son 10 yılda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir, hem sıralamada hem de ortalamada geriledi. Kişi başına düşen milli gelir 2013 yılında dünya ortalamasının 1500 dolar üzerindeyken, 2023 yılındaki verilere göre bu ortalamanın 500 dolar altında görüldü.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretinde yanında getirdiği dönerin tezgahta başına geçmiş ve döner keserek konuklara ikram etmişti. Steinmeier bugün ise Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Almanya Cumhurbaşkanı, dönerin iki ülke arasındaki önemini anlattıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan göndermeli bir espri geldi.
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evinden 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında 'Tina' isimli köpeği ile beraber yürüyüş yapmak üzere ayırıldıktan sonra kayıplara karışan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Kaybolmasından 313 gün sonra Berzeg'in evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere kenarında kimlik ve kredi kartları bulundu. Ayrıca Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşanan yeni gelişmeler ve 'Tina' adlı köpeğin son durumu ise kafa karışıklığına sebep oldu.
Yerel seçimlerde Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen Sinem Dedetaş, kendisini ziyaret gelen ünlü iş insanı Rahmi Koç’u makamında ağırladı. Dedetaş, Rahmi Koç ile daha önce Rahmi Koç Müzesi’ndeki Fenerbahçe Vapuru’nun restorasyonu konusunda iş birliği yaptıklarını da ifade etti.
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Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de hayatını kaybeden İşte Benim Sitilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili ailesinden çarpıcı iddialar geldi. Taktaş'ın Adana'daki teyzesi K.C., yeğeninin ölümde erkek arkadaşı A.C.F.'nin payı olduğunu söyleyerek, 'Kimse onu beğenmesin diye saçlarını ve kaşlarını kazıyordu. Yeğenimi öldüresiye dövüp aç bıraktı' dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), genel başkan Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı videoyu paylaştı. Videoda Ferdi Tayfur’un “Söyleten Sensin” şarkısı kullanıldı.
DEM Parti Ağır Milletvekili Sırrı Sakık ile DSP İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Meclis bahçesinde kavga etti. İki taraf da birbirine ağır sözler söyledi.
Morna Stanley, Türkiye'de para politikası değerlendirmesinde temel senaryolarının politika faizinin Kasım ayına kadar %50'de tutulacağı yönünde olduğunu belirterek, TCMB'nin enflasyon görünümüne yönelik riskler nedeniyle sıkılaştırma eğiliminin sürdürmesini beklediklerini ifade etti.
Salvador'da korkunç bir cinayet yaşandı. 21 yaşındaki Jose Natan Carvalho, 58 yaşındaki annesi Sandra Maria dos Santos Carvalho'yu karabüyü ritüeli için öldürdü. Genç, annesinin elini saklayarak bankadaki paraya erişmeyi planladığı öğrenildi.
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Manisa'dan Muğla'ya sıfır kilometre araç almak için giden Fatih Vural, şüphe üzerine aracı ekspertize götürdü. 1 milyon 300 bin liraya aldığı aracın hasarlı olduğunu öğrenen Vural, hayatının şokunu yaşadı. Araç sahibi, aracın kusurunu kabul etmeyen yetkili bayi hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde partinin önde gelenleri ve eski başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunacağını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu, “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diyerek Özgür Özel’e kapıyı kapattı.
İran’ın tanına rapçilerinden Toomaj Salehi, 2022’de ülkede yapılan Mahsa Amini protestolarına destek verdiği için tutuklanmıştı. İran yargısı, Salehi’nin cezasına idam cezasına çevirdi. Cezanın infazının ise ne zaman yapılacağı açıklanmadı.
Galatasaraylı yıldız futbol Maura Icardi, eşi Wanda Nara’nın klibinde oynamıştı. Nara, bu gece yayınlanacak klibinden kısa bir görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.
İstanbul’da Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste Avcılar’dayken yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi.
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YouTube üzerinden yayın yapan Rönesans Spor TV isimli kanalda futbol yorumculuğu yapan Haldun Domaç, yayın sırasında fenalaştı. Yayının kesilmesi için işaret yapan ve ayağa kalkan Domaç, masanın üzerinde düştü.
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