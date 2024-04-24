Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alman Mevkidaşına Döner Göndermesi: “İstanbul’da Bitti Galiba!”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretinde yanında getirdiği dönerin tezgahta başına geçmiş ve döner keserek konuklara ikram etmişti. Steinmeier bugün ise Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Almanya Cumhurbaşkanı, dönerin iki ülke arasındaki önemini anlattıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan göndermeli bir espri geldi.