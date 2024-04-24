Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alman Mevkidaşına Döner Göndermesi: “İstanbul’da Bitti Galiba!”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alman Mevkidaşına Döner Göndermesi: “İstanbul’da Bitti Galiba!”
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretinde yanında getirdiği dönerin tezgahta başına geçmiş ve döner keserek konuklara ikram etmişti. Steinmeier bugün ise Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Almanya Cumhurbaşkanı, dönerin iki ülke arasındaki önemini anlattıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan göndermeli bir espri geldi.
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul Tarabya’da bulunan Almanya Büyükelçiliği Rezidansı'ndaki etkinlikte döner tezgahının başına geçmişti.
Steinmeier, dönerin artık Almanya’nın da ulusal yemeklerinden birini olduğunu söyledi.
Frank-Walter Steinmeier’in İstanbul’da verdiği davete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt katılmıştı.
Steinmeier, İstanbul’daki temaslarının ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kameraların karşısına geçti.
Burada da “döner diplomasisinin” önemine değinen Steinmeier’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tüm döner İstanbul’da kaldı galiba” diyerek göndermede bulundu.
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Basın toplantısında yaşananlar 👇
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