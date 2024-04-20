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CHP’de Döner Sırası: Belediye Başkanları, İl Başkanları ve Parti Yöneticileri Sırada

CHP’de Döner Sırası: Belediye Başkanları, İl Başkanları ve Parti Yöneticileri Sırada

CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.04.2024 - 15:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler sonrasında ilk kez yerel yönetimler çalıştayı düzenledi. Ankara’da yapılan çalıştayda yemek sırası ise dikkat çekti.

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’de bugün yerel yönetimler çalıştayı düzenlendi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’de bugün yerel yönetimler çalıştayı düzenlendi.

Ankara’daki genel merkezde yapılan çalıştayda öğle yemeği sırasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Ankara’daki genel merkezde yapılan çalıştayda öğle yemeği sırasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Politik Yol’un yayınladığı fotoğrafta, belediye başkanları, il başkanları ve parti yöneticilerinin bahçede kurulan döner standından döner almak için sıraya girdiği görüldü.

Politik Yol’un yayınladığı fotoğrafta, belediye başkanları, il başkanları ve parti yöneticilerinin bahçede kurulan döner standından döner almak için sıraya girdiği görüldü.

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