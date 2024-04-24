'Kara Büyü Ritüeli' Cinayeti: Para Çekmek İçin Parmaklarını Sakladı!
'Kara Büyü Ritüeli' Cinayeti: Para Çekmek İçin Parmaklarını Sakladı!
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Korkunç cinayet, Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin başkenti Salvador'da meydana geldi. Sandra Maria dos Santos Carvalho isimli kadın, oğlu Jose Natan Carvalho tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldü.
21 yaşındaki cani genç, annesini kara büyü yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylese de olayın aslı alınan ifadeler sonrası ortaya çıktı.
Çürümeye başlayan cesedin elinin olmaması üzerine yapılan sorguda suçunu itiraf eden Jose Natan Carvalho, anka hesabındaki paraya erişmek için annesinin parmaklarını kullanmak istediği söyledi. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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