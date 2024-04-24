IMF Açıkladı: Para Kaybettik! Kişi Başına Düşen Milli Gelir 10 Yılda Ne Kadar Düştü?
IMF Açıkladı: Para Kaybettik! Kişi Başına Düşen Milli Gelir 10 Yılda Ne Kadar Düştü?
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Uluslararası Para Fonu (IMF) yılda iki kez yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunu açıkladı.
Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir, 2013 yılında dünya ortalamasının 1.500 dolar üzerinde 12 bin 489 dolar olurken, 2023 yılında dünya ortalamasının 500 dolar gerisine düşerek 12 bin 849 olarak açıklandı.
10 yıl önce, 2013'te Türkiye’de kişi başına düşen GSYH 12.489 dolar olurken, sıralamada 66. basamakta yer alıyordu.
Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı pay, 2013 yılında yüzde 1,24 olurken, 2023 yılında yüzde 1,06 oldu.
Ekonomistlerin onayladığı bir gösterge olmasa da takip edilen verilerden olan satın alma gücü paritesine göreyse Türkiye, 2013 yılında 22 bin 221 dolar ile 61 sırada yer alırken, 2023 yılında 42 bin 64 dolar ile 52. sırada yer aldı.
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