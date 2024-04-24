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IMF Açıkladı: Para Kaybettik! Kişi Başına Düşen Milli Gelir 10 Yılda Ne Kadar Düştü?

IMF Açıkladı: Para Kaybettik! Kişi Başına Düşen Milli Gelir 10 Yılda Ne Kadar Düştü?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 17:21

Son 10 yılda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir, hem sıralamada hem de ortalamada geriledi. Kişi başına düşen milli gelir 2013 yılında dünya ortalamasının 1500 dolar üzerindeyken, 2023 yılındaki verilere göre bu ortalamanın 500 dolar altında görüldü.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) yılda iki kez yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunu açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yılda iki kez yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunu açıkladı.

Raporda, 10 yılda Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelir sıralamasında ve ortalamada kaybettikleri görüldü.

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir, 2013 yılında dünya ortalamasının 1.500 dolar üzerinde 12 bin 489 dolar olurken, 2023 yılında dünya ortalamasının 500 dolar gerisine düşerek 12 bin 849 olarak açıklandı.

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir, 2013 yılında dünya ortalamasının 1.500 dolar üzerinde 12 bin 489 dolar olurken, 2023 yılında dünya ortalamasının 500 dolar gerisine düşerek 12 bin 849 olarak açıklandı.

Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında da gerilerken, halen ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor. 

Euronews'in aktardığı IMF raporuna göre, 2023 yılında Türkiye’de kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 12.849 dolar oldu. Bu sıralamada Türkiye, dünyada 72. sırada geldi.

10 yıl önce, 2013'te Türkiye’de kişi başına düşen GSYH 12.489 dolar olurken, sıralamada 66. basamakta yer alıyordu.

10 yıl önce, 2013'te Türkiye’de kişi başına düşen GSYH 12.489 dolar olurken, sıralamada 66. basamakta yer alıyordu.

Türkiye verileri, dünya ortalamasında 2013 yılında ortalamanın 1.554 dolar üzerinde yer alırken, 2023 yılında 510 dolar  gerisinde yer aldı. 

2000’li yılların başında da Türkiye, dünya ortalamasının gerisinde yer alırken, 2007-2017 yıllarında ortalamanın üzerinde yer almıştı. 

2017 yılında dünya ile ayı hızda ilerleyemeyen Türkiye'de ortalama düşüyor.

Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı pay, 2013 yılında yüzde 1,24 olurken, 2023 yılında yüzde 1,06 oldu.

Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı pay, 2013 yılında yüzde 1,24 olurken, 2023 yılında yüzde 1,06 oldu.

Ekonomistlerin onayladığı bir gösterge olmasa da takip edilen verilerden olan satın alma gücü paritesine göreyse Türkiye, 2013 yılında 22 bin 221 dolar ile 61 sırada yer alırken, 2023 yılında 42 bin 64 dolar ile 52. sırada yer aldı.

Ekonomistlerin onayladığı bir gösterge olmasa da takip edilen verilerden olan satın alma gücü paritesine göreyse Türkiye, 2013 yılında 22 bin 221 dolar ile 61 sırada yer alırken, 2023 yılında 42 bin 64 dolar ile 52. sırada yer aldı.

GSYH olarak dünyadaki ülkelerin ekonomi büyüklüklerinde Türkiye, dünyanın en büyük 18. ekonomisi oluyor.

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