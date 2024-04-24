IMF Açıkladı: Para Kaybettik! Kişi Başına Düşen Milli Gelir 10 Yılda Ne Kadar Düştü?

Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında da gerilerken, halen ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor.

Euronews'in aktardığı IMF raporuna göre, 2023 yılında Türkiye’de kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 12.849 dolar oldu. Bu sıralamada Türkiye, dünyada 72. sırada geldi.