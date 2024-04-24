Wanda Nara Paylaştı: Icardi’nin de Yer Aldığı Klipten Görüntü
Wanda Nara Paylaştı: Icardi’nin de Yer Aldığı Klipten Görüntü
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Maura Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın merakla beklenen klibi bu akşam Türkiye’de de yayınlanacak.
Nara, Icardi’nin de oynadığı klibinden ufak bir görüntüyü Instagram hesabından paylaştı
Wanda Nara’nın paylaştığı görüntüler 👇
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Edep yahu, adam karısının mabadını çekip atar,kadın birlikte olurken klip çeker,ilerde çocuklarınıza ne diyeceksiniz,hiç bir yerde ayıp utanma diye bir şey k... Devamını Gör
Afiyet olsun da. Bu ne arkadaş? İyice bokunu çıkardınız.
Kızgın surat atanların ağlak Fenevbahçeliler olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam 😆