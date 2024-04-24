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Wanda Nara Paylaştı: Icardi’nin de Yer Aldığı Klipten Görüntü

Wanda Nara Paylaştı: Icardi’nin de Yer Aldığı Klipten Görüntü

Mauro Icardi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 21:58

Galatasaraylı yıldız futbol Maura Icardi, eşi Wanda Nara’nın klibinde oynamıştı. Nara, bu gece yayınlanacak klibinden kısa bir görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

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Maura Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın merakla beklenen klibi bu akşam Türkiye’de de yayınlanacak.

Maura Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın merakla beklenen klibi bu akşam Türkiye’de de yayınlanacak.

Nara, Icardi’nin de oynadığı klibinden ufak bir görüntüyü Instagram hesabından paylaştı

Nara, Icardi’nin de oynadığı klibinden ufak bir görüntüyü Instagram hesabından paylaştı

Wanda Nara’nın paylaştığı görüntüler 👇

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Hasan Tahsin

Edep yahu, adam karısının mabadını çekip atar,kadın birlikte olurken klip çeker,ilerde çocuklarınıza ne diyeceksiniz,hiç bir yerde ayıp utanma diye bir şey k... Devamını Gör

Nuray

Afiyet olsun da. Bu ne arkadaş? İyice bokunu çıkardınız.

Balkan Türkleri

Kızgın surat atanların ağlak Fenevbahçeliler olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam 😆