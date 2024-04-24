İranlı Ünlü Rapçiye İdam Cezası: Mahsa Amini Protestolarına Destek Vermişti

İran’ın tanına rapçilerinden Toomaj Salehi, 2022’de ülkede yapılan Mahsa Amini protestolarına destek verdiği için tutuklanmıştı. İran yargısı, Salehi’nin cezasına idam cezasına çevirdi. Cezanın infazının ise ne zaman yapılacağı açıklanmadı.