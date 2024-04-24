Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İranlı Ünlü Rapçiye İdam Cezası: Mahsa Amini Protestolarına Destek Vermişti

İranlı Ünlü Rapçiye İdam Cezası: Mahsa Amini Protestolarına Destek Vermişti

İran
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 20:58

İran’ın tanına rapçilerinden Toomaj Salehi, 2022’de ülkede yapılan Mahsa Amini protestolarına destek verdiği için tutuklanmıştı. İran yargısı, Salehi’nin cezasına idam cezasına çevirdi. Cezanın infazının ise ne zaman yapılacağı açıklanmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

22 yaşındaki Mahsa Amini, 2022’nin eylül ayında başörtüsü yasağı sebebiyle gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

22 yaşındaki Mahsa Amini, 2022’nin eylül ayında başörtüsü yasağı sebebiyle gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

Amini’nin ölümü sonrasında ülke genelinde geniş çaplı protestolar yaşanmıştı.

Amini’nin ölümü sonrasında ülke genelinde geniş çaplı protestolar yaşanmıştı.

Protestolara katılan ve şarkılarında sık sık İran yönetimini eleştiren rapçi Toomaj Salehi de tutuklananlar arasındaydı.

Protestolara katılan ve şarkılarında sık sık İran yönetimini eleştiren rapçi Toomaj Salehi de tutuklananlar arasındaydı.

Euronews’in Reformist Shargh gazetesinden aktardığına göre; şarkıcının avukatı Amir Raisian, “İsfahan Devrim Mahkemesi'nin 1. Şubesi, Toomaj Salehi'yi yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla idama mahkum etti” dedi.

Euronews’in Reformist Shargh gazetesinden aktardığına göre; şarkıcının avukatı Amir Raisian, “İsfahan Devrim Mahkemesi'nin 1. Şubesi, Toomaj Salehi'yi yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla idama mahkum etti” dedi.

Kaynak

İran’da, Mahsa Amini protestoları sonrasında yaklaşık 5 kişi idam edilmişti.

İran’da, Mahsa Amini protestoları sonrasında yaklaşık 5 kişi idam edilmişti.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
3
3
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın