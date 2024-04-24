İranlı Ünlü Rapçiye İdam Cezası: Mahsa Amini Protestolarına Destek Vermişti
İranlı Ünlü Rapçiye İdam Cezası: Mahsa Amini Protestolarına Destek Vermişti
İran’ın tanına rapçilerinden Toomaj Salehi, 2022’de ülkede yapılan Mahsa Amini protestolarına destek verdiği için tutuklanmıştı. İran yargısı, Salehi’nin cezasına idam cezasına çevirdi. Cezanın infazının ise ne zaman yapılacağı açıklanmadı.
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22 yaşındaki Mahsa Amini, 2022’nin eylül ayında başörtüsü yasağı sebebiyle gözaltındayken hayatını kaybetmişti.
Amini’nin ölümü sonrasında ülke genelinde geniş çaplı protestolar yaşanmıştı.
Protestolara katılan ve şarkılarında sık sık İran yönetimini eleştiren rapçi Toomaj Salehi de tutuklananlar arasındaydı.
Euronews’in Reformist Shargh gazetesinden aktardığına göre; şarkıcının avukatı Amir Raisian, “İsfahan Devrim Mahkemesi'nin 1. Şubesi, Toomaj Salehi'yi yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla idama mahkum etti” dedi.
İran’da, Mahsa Amini protestoları sonrasında yaklaşık 5 kişi idam edilmişti.
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