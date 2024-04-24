Yetkili Bayiden 'Sıfır' Diye Aldığı Araç Hasarlı Çıktı: 'Direklerine Kadar Boyamışlar'
Yetkili Bayiden 'Sıfır' Diye Aldığı Araç Hasarlı Çıktı: 'Direklerine Kadar Boyamışlar'
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Manisa'nın Salihli ilçesinde ikamet eden Fatih Vural, Muğla'ya giderek bir bayiden 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır araç satın aldı.
Şubat ayında aldığı araçta arkadaşının boya olduğunu söylemesi üzerine şüphelenen Vural, aracı ekspertize götürdü.
Ekspertiz raporunda aracın 4 parçasında lokal boyalar olduğunu öğrenen Vural, hayatının şokunu yaşadı.
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