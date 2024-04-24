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Yetkili Bayiden 'Sıfır' Diye Aldığı Araç Hasarlı Çıktı: 'Direklerine Kadar Boyamışlar'

Yetkili Bayiden 'Sıfır' Diye Aldığı Araç Hasarlı Çıktı: 'Direklerine Kadar Boyamışlar'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 20:09

Manisa'dan Muğla'ya sıfır kilometre araç almak için giden Fatih Vural, şüphe üzerine aracı ekspertize götürdü. 1 milyon 300 bin liraya aldığı aracın hasarlı olduğunu öğrenen Vural, hayatının şokunu yaşadı. Araç sahibi, aracın kusurunu kabul etmeyen yetkili bayi hakkında suç duyurusunda bulundu. 

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Manisa'nın Salihli ilçesinde ikamet eden Fatih Vural, Muğla'ya giderek bir bayiden 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır araç satın aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ikamet eden Fatih Vural, Muğla'ya giderek bir bayiden 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır araç satın aldı.

Şubat ayında aldığı araçta arkadaşının boya olduğunu söylemesi üzerine şüphelenen Vural, aracı ekspertize götürdü.

Şubat ayında aldığı araçta arkadaşının boya olduğunu söylemesi üzerine şüphelenen Vural, aracı ekspertize götürdü.

Ekspertiz raporunda aracın 4 parçasında lokal boyalar olduğunu öğrenen Vural, hayatının şokunu yaşadı.

Ekspertiz raporunda aracın 4 parçasında lokal boyalar olduğunu öğrenen Vural, hayatının şokunu yaşadı.

'Hasarlı, toplama aracı bana 'sıfır' diye satmışlar' diyen Vural mağduriyetini şu ifadelerle anlattı: 'Direklerine kadar aracımı boyamışlar. Ayrıca çamurluk kaputta aşırı derece oynamalar mevcut, sök-tak yapmışlar. Vidalarında aşırı derecede aşınma izleri, kapılardaki pimler çekiçle vurulmuş, ezilmiş izler, motor kısmında, turboya ait parçalarda spiral taşıyla kesilmiş gibi izler mevcut. Fakat aracımı alırken bunların bilgisi kesinlikle bana bildirilmedi. Ben bunları genel merkeze bildirdim. Bana aracımı almış olduğum bayiye götürmemi söylediler. Bende aracımı bayiye geri götürdüm. Bayi inceledi, bana aracımda sök-tak parçalar olduğunu, fabrikasyon dışı boyalar tespit ettiklerini, bunu genel merkeze bildireceklerini söylediler. Bir hafta sonra beni genel merkezden arayıp, aracın orijinal olduğunu, banttan bu şekilde indirildiğini söylediler. Bunu söyleyince ben ikinci şoku yaşadım. Kesinlikle şuan kusurlarını ve hatalarını kabul etmiyorlar. Bundan sonra hukuki süreçlerimizi başlatacağız.”

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