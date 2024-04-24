Yeni Başkana Ziyaret: Sinem Dedetaş, Rahmi Koç’u Makamında Ağırladı

Yerel seçimlerde Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen Sinem Dedetaş, kendisini ziyaret gelen ünlü iş insanı Rahmi Koç’u makamında ağırladı. Dedetaş, Rahmi Koç ile daha önce Rahmi Koç Müzesi’ndeki Fenerbahçe Vapuru’nun restorasyonu konusunda iş birliği yaptıklarını da ifade etti.