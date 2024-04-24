Yeni Başkana Ziyaret: Sinem Dedetaş, Rahmi Koç’u Makamında Ağırladı
Yeni Başkana Ziyaret: Sinem Dedetaş, Rahmi Koç’u Makamında Ağırladı
Yerel seçimlerde Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen Sinem Dedetaş, kendisini ziyaret gelen ünlü iş insanı Rahmi Koç’u makamında ağırladı. Dedetaş, Rahmi Koç ile daha önce Rahmi Koç Müzesi’ndeki Fenerbahçe Vapuru’nun restorasyonu konusunda iş birliği yaptıklarını da ifade etti.
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31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Sinem Dedetaş, büyük bir sürprize imza atarak AK Parti’nin kalelerinden olarak gösterilen Üsküdar’da belediye başkanlığını kazanmıştı.
Dedetaş’ın ilk icraatlerinden biri, uzun zamandır Üsküdar Meydanı’nda kutlanmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlik düzenlemek olmuştu.
Yeni başkan Sinem Dedetaş bugün ise Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Rahmi Koç’u makamında ağırladı.
Sinem Dedetaş'ın paylaşımı 👇
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