İstanbul’da Metrobüs Yangını: D-100’de Trafik Kilitlendi
İstanbul’da Metrobüs Yangını: D-100’de Trafik Kilitlendi
İstanbul’da Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste Avcılar’dayken yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi.
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Yangın, akşam saatlerinde Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan 34 HIT 764 plakalı metrobüs aracında çıktı. Aracın arka lastiklerinden dumanların çıktığını gören şoför hemen Şükrübey Metrobüs Durağı'nda aracı park ederek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İETT ekipleri sevk edildi. İETT ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 30 dakika metrobüs seferleri durdurulurken D-100 Karayolu'nda da trafik oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından metrobüs aracı olay yerinden çekildi. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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