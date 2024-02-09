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Kaza Anı Kamerada: Metrobüs Şoförüne, Metrobüs Çarpmıştı

Kaza Anı Kamerada: Metrobüs Şoförüne, Metrobüs Çarpmıştı

Metrobüs
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.02.2024 - 13:24

İstanbul’da dün gece saatlerinde metrobüs şoförü, aracı arızalanınca araçtan inmiş ve başka bir metrobüsün çarpması sonrasında hayatını kaybetmiş. Korkunç kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs, Haramidere’de arızalanmış, aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp M.’ye karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarpmıştı.

Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs, Haramidere’de arızalanmış, aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp M.’ye karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarpmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan şoför, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hastanede tedavi altına alınan şoför, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Araç kamerasına yansıyan görüntüde, şoförün aracı kontrol ettiği sırada metrobüsün çarptığı anlar kaydedildi 👇

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Yasin Degirmenbası

Metrobüs'ün farları açık gelen sürücü muhtemelen hiç görmedi rahmetliyi. Mevcut hayat koşulları sebebiyle aslında hepimiz çok dalgınız. Rahmetli muhtemel sık... Devamını Gör

SnowMan

abi nasıl bakmıyoun arkana ya..Ecel gelince demek...

koray yalcin

Şoförler renkli fosforlu bir şeyler giymesi gerekiyor. 3 tekrarda gördüm adamı simsiyah giyinmiş metrobüs siyah hava karanlık normal görmemesi

Ogust

Neden yansıtıcı yok kıyafetlerinde ya neden bu kadar ucuz insan hayatı