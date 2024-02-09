Kaza Anı Kamerada: Metrobüs Şoförüne, Metrobüs Çarpmıştı
Kaza Anı Kamerada: Metrobüs Şoförüne, Metrobüs Çarpmıştı
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Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs, Haramidere’de arızalanmış, aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp M.’ye karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarpmıştı.
Hastanede tedavi altına alınan şoför, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Araç kamerasına yansıyan görüntüde, şoförün aracı kontrol ettiği sırada metrobüsün çarptığı anlar kaydedildi 👇
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Metrobüs'ün farları açık gelen sürücü muhtemelen hiç görmedi rahmetliyi. Mevcut hayat koşulları sebebiyle aslında hepimiz çok dalgınız. Rahmetli muhtemel sık... Devamını Gör
abi nasıl bakmıyoun arkana ya..Ecel gelince demek...
Şoförler renkli fosforlu bir şeyler giymesi gerekiyor. 3 tekrarda gördüm adamı simsiyah giyinmiş metrobüs siyah hava karanlık normal görmemesi
Neden yansıtıcı yok kıyafetlerinde ya neden bu kadar ucuz insan hayatı