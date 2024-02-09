Metrobüs Yolunda Feci Kaza: Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti

İstanbul Beylikdüzü’nde aracı arızalanan metrobüs şoförüne, metrobüsü kontrol etmek için araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs şoföre çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şöför Eyüp Maytalman hayatını kaybetti.