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Metrobüs Yolunda Feci Kaza: Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti

Metrobüs Yolunda Feci Kaza: Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti

Metrobüs
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.02.2024 - 08:30

İstanbul Beylikdüzü’nde aracı arızalanan metrobüs şoförüne, metrobüsü kontrol etmek için araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs şoföre çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şöför Eyüp Maytalman hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs Haramidere’de arızalandı.

Olay, akşam saatlerinde Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs Haramidere’de arızalandı.

Aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp Maytalman’a karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.

Aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp Maytalman’a karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.

Kaza’da Eyüp Maytalman yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza’da Eyüp Maytalman yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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