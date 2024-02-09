Metrobüs Yolunda Feci Kaza: Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti
Metrobüs Yolunda Feci Kaza: Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs Haramidere’de arızalandı.
Aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp Maytalman’a karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.
Kaza’da Eyüp Maytalman yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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