24 Ekim Perşembe Günü Siyah Kalp Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı, Yeni Bölüm Neden Yok?

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası kanallar harekete geçti ve yas ilan etti. Bu nedenle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı konuşuluyor. Peki 24 Ekim Perşembe akşamı Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü (7. bölüm) yayınlanacak mı, dizinin yeni bölümü neden yok?