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24 Ekim Perşembe Günü Siyah Kalp Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı, Yeni Bölüm Neden Yok?

24 Ekim Perşembe Günü Siyah Kalp Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı, Yeni Bölüm Neden Yok?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 18:10

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası kanallar harekete geçti ve yas ilan etti. Bu nedenle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı konuşuluyor. Peki 24 Ekim Perşembe akşamı Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü (7. bölüm) yayınlanacak mı, dizinin yeni bölümü neden yok?

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Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp, binlerce kişi tarafından izleniyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp, binlerce kişi tarafından izleniyor.

Oyuncu kadrosuyla ekranlara kilitleyen Siyah Kalp dizisinin 24 Ekim Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Oyuncu kadrosuyla ekranlara kilitleyen Siyah Kalp dizisinin 24 Ekim Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Siyah Kalp Dizisi 24 Ekim Perşembe Yeni Bölüm Var mı?

Siyah Kalp Dizisi 24 Ekim Perşembe Yeni Bölüm Var mı?

24 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanması beklenen dizinin yeni bölümü, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısından dolayı bu akşam yayınlanmayacak.

Show TV Yayın Akışı

Show TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kalpazan

Siyah Kalp Dizisi Yeni Bölüm Neden Yok?

Siyah Kalp Dizisi Yeni Bölüm Neden Yok?

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısından dolayı kanallar yas ilan etti. Bu nedenle yeni bölüm yayınlanmayacak.

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