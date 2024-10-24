24 Ekim Perşembe Günü Siyah Kalp Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı, Yeni Bölüm Neden Yok?
24 Ekim Perşembe Günü Siyah Kalp Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı, Yeni Bölüm Neden Yok?
TUSAŞ'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası kanallar harekete geçti ve yas ilan etti. Bu nedenle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı konuşuluyor. Peki 24 Ekim Perşembe akşamı Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü (7. bölüm) yayınlanacak mı, dizinin yeni bölümü neden yok?
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Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp, binlerce kişi tarafından izleniyor.
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Oyuncu kadrosuyla ekranlara kilitleyen Siyah Kalp dizisinin 24 Ekim Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
Siyah Kalp Dizisi 24 Ekim Perşembe Yeni Bölüm Var mı?
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Siyah Kalp Dizisi Yeni Bölüm Neden Yok?
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