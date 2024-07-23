23 Temmuz Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Temmuz Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Temmuz Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyayı dolaşan ünlü Rus YouTuber ve moto vlogger Tatyana Ozolina, Türkiye'ye geldi. Türkiye turu kapsamında Muğla Milas’ı ziyaret eden fenomen, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da park meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. İki grubun birbirine ateş açması sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç anlar kameraya yansıdı.
ABD’de yaşanan polis şiddetti bir kez daha gündem oldu. 36 yaşındaki Sonya Massey isimli siyahi kadın, bahçesinde biri olduğu şüphesiyle polisi aradı ancak eve gelen polislerden Sean Grayson, siyahi kadını acımazıca öldürdü. ABD Başkanı Joe Biden’ın da kınadığı olay polis kamerasına yansıdı.
Yeniden ABD Başkanı seçilmek için kolları sıvayan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramış ve şans eseri ölümden dönmüştü. ABD Başkanları ve hükümet yetkililerini korumakla görevli olan Gizli Servis’in başındaki isim Kimberly Cheatle olay sonrasında hedefteydi. Cheatle bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Tartışmalı hayvan hakları yasasının maddeleri Meclis’te kurulan komisyonda görüşülmeye devam ederken, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk için Meclis’e giriş yasağı geldi. Ertürk, 17 Temmuz 2024 tarihinde Meclis’te yapılan görüşmelere katılarak görüşlerini açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde Bodrum'daki mekanların müşteri konusunda yaşadığı sıkıntılar gündemdeydi biliyorsunuz ki. Armağan Çağlayan ise "Bodrum batarsa Türkiye de batar" diyen Bodrum Otelciler Birliği Başkanı'na sert çıkıştı.
İspanyol basını, Milli Futbolcu Arda Güler’in bu yaz Real Madrid’den ayrılabileceğini öne sürdü. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Arda Güler’in isteyenler arasında Real Madrid’in ezeli rakiplerinden Atletico Madrid, İtalyan devi Milan ve geçtiğimiz sezon Almanya’da sürpriz bir şekilde şampiyon olan Bayer Leverkusen bulunuyor.
İngiltere’yi ziyaret eden bir turist kadını, hatıra fotoğrafı çektirmek isterken Kral Muhafızları’nın atı tarafından kolundan ısırıldı. Genç kadının sonrasında bayıldığı görüldü.
Büyük çoğunluk hissesinin Koç Grubu’na ait olduğu Yapı Kredi, Almanya’da bankacılık lisansını sahip Bankhaus J. Faisst oHG isimli şirketi satın aldığını açıkladı. Yapı Kredi, 60 milyon euroluk sermaye artırımı yapacak ve Yapı Kredi Almanya olarak ülkede hizmet vermeye başlayacak.
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Lugano’yu deplasmanda 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe, Dzeko attığı 3 golle maçın yıldızı olurken, Sarı-lacivetli ekip yeni hocası Jose Mourinho ile çıktığı ilk resmi maçını da kazanmış oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “şapşik” paylaşımı yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın