Dernek Başkanına Meclis’e Giriş Yasağı: Bu Yasama Döneminde İçeriye Alınmayacak
Dernek Başkanına Meclis’e Giriş Yasağı: Bu Yasama Döneminde İçeriye Alınmayacak
Tartışmalı hayvan hakları yasasının maddeleri Meclis’te kurulan komisyonda görüşülmeye devam ederken, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk için Meclis’e giriş yasağı geldi. Ertürk, 17 Temmuz 2024 tarihinde Meclis’te yapılan görüşmelere katılarak görüşlerini açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meclis’te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun görüşülen ve büyük tartışmalara neden olan Hayvan Hakları Yasası’na yapılacak yeni ek tasarı için çalışmalar devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veteriner Hekimler Derneği, başkanları Gülay Ertürk’ün TBMM’ye girişinin Meclis’in 28’inci dönemi boyunca yasaklandığını duyuruldu.
Derneğin yaptığı açıklamada, “Başkanımız 22 Temmuz 2024 tarihinde ikinci toplantıya katılmak istediğinde ‘daha önceki toplantıya katılarak konuşma yaptığı’ için Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemi boyunca Meclis’e girişinin yasaklanmış olduğu kendisine ifade edildi.” ifadeleri yer aldı.
Dernek, 94 yıldır faaliyette olan ve Türk veteriner hekimlerinin görüşlerinin komisyonda dikkate alınmamasına tepki gösterdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın